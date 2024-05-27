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“2024高考护航行动”部署开展

2024年05月27日17:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月27日电（记者杨湛菲）记者27日从教育部获悉，教育部日前印发通知，部署各地教育部门和招生考试机构联合网信、公安等多个部门和多家互联网平台，开展“2024高考护航行动”。通知要求全力做好考生综合服务保障、考试招生宣传引导、志愿填报咨询、优化考试环境等各项工作，着力解决考生和家长“急难愁盼”问题。

　　据介绍，2024年高考期间，各地教育部门和招生考试机构将会同有关部门进一步强化服务举措，为考生提供考试期间出行、食宿、医疗卫生、噪音治理等多方面服务保障，为残疾人等特殊困难群体参加考试提供合理便利；持续开展“清理涉考虚假公众账号”“点亮涉考官方机构网络标识”“净化考点周边环境”等多个专项行动，积极营造良好考试环境。

　　考后，各地将在组织实施“六个一”志愿填报咨询服务活动基础上，结合本地实际，建立并完善志愿填报参考信息服务系统，通过贴近学生的方式，围绕考生和家长关心的专业特点、人才培养、行业发展、就业前景等情况进行解读，开展线上线下志愿填报咨询活动。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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