人民网北京5月27日电 （记者李依环）记者从北京市教委获悉，按照教育部统一部署，北京市近期组织全市391所样本校1万余名四、八年级学生及相关学科教师，参加国家义务教育质量监测数学、体育与健康、心理健康教育三个学科的现场测试工作。近日，该项工作已顺利完成。

据悉，今年是第四轮次国家义务教育质量监测的第一年，首次全面实施电子化监测。测试工作期间，教育部基础教育质量监测中心委派视导专家等一行到海淀、丰台、通州区实地检查指导。

为确保监测规范有序实施，北京市通过“六强化”举措推进相关工作——

一是强化组织领导。成立以市委教育工委副书记、市教委主任、市政府教育督导室主任任组长，相关委领导任副组长的实施领导小组，成立相关处室和部门协同配合的工作小组。

二是强化部署培训。紧盯关键节点，及时召开启动部署及推进会。制定工作方案，分层分类开展专题培训，确保各类监测工作人员准确把握政策要求、熟悉流程规范。

三是强化全过程指导。市级视导员和相关业务处室分三轮深入各区、校开展视导巡查，确保标准统一、步调一致。

四是强化条件保障。市、区、校共派出责任督学、主监测员、视导员、医护安保等各类工作人员7000余名。各区积极加强对样本校网络条件、体育测试设施设备和医疗设备的配备，保障测试工作顺利开展。

五是强化安全责任落实。主动谋划，提前做好各类风险防范与应急演练，力求测试工作零误差、零失误。

六是强化部门间协同联动。各区注重凝聚区考试中心、信息中心、装备中心等部门工作合力，与区卫生健康、交通、电力、城管等部门协同作战，保障现场测试工作有条不紊、顺利推进。

据介绍，下一步，北京市将在国家义务教育质量监测工作上持续用力，做好监测结果应用“后半篇文章”，深化监测结果分层分类解读、分析和应用，完善课题研究、总结交流机制，切实发挥监测服务一线教育教学改进的作用，努力为破解基础教育高质量发展进程中的难题提供新思路新方法。

(责编：李昉、熊旭)