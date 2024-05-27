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中国音乐学院劳动主题音乐会举办

2024年05月27日09:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月27日电 （记者郝孟佳）近日，由中国音乐学院党委主办的“劳者自歌”中国音乐学院劳动主题音乐会在京举办。本次音乐会将劳动主题贯穿始终，将劳动教育与音乐专业紧密结合，分为“劳者歌其事”“勤学精艺”“为人民而歌”“为时代而歌”等4个篇章。

“劳者自歌”中国音乐学院劳动主题音乐会。中国音乐学院供图

“劳者自歌”中国音乐学院劳动主题音乐会。学校供图

“劳者歌其事”篇章以传统的劳动号子为引入，选取了陕北、黑龙江、贵州、湖南四地具有代表性的四首劳动号子：船渔号子——扳船号子《黄河船夫曲》、农事号子——打水号子《打水歌》、搬运号子——抬木号子《拉木号子》、工程号子——打硪号子《打硪歌》，生动再现了劳动人民在田间地头、江河湖海等的辛勤劳动场景。

食堂交响曲《锅碗瓢盆之歌》。中国音乐学院供图

食堂交响曲《锅碗瓢盆之歌》。学校供图

“勤学精艺”篇章以校园劳动场景为依托，由学生社团小莎戏剧社、阿卡贝拉社Real Voice人声乐团，国乐系打击乐专业本科生、各院系学生代表，以及保卫处、食堂、宿舍、琴房工作人员共同精彩演绎。演出曲目既有学生自创、自编的食堂交响曲《锅碗瓢盆之歌》、琴房努力曲《专业介绍歌》，也有富有温情和欢乐的宿舍协作曲《夜空中最亮的星》、校园欢乐曲《上春山》，生动展现了食堂、琴房、宿舍和校园里各方面的劳动场景，为整场音乐会注入了青春的活力。

“劳者自歌”中国音乐学院劳动主题音乐会。中国音乐学院供图

“劳者自歌”中国音乐学院劳动主题音乐会。学校供图

“为人民而歌”篇章选取的四首经典作品——《拥军花鼓》《南泥湾》《夫妻识字》《清粼粼的水蓝盈盈的天》，展现了老一辈国音人对音乐艺术的执着追求和不懈努力，传递了国音人始终“为人民而歌”的艺术理念，激励新一代国音青年坚守初心。

“为时代而歌”篇章以独具匠心的音诗画诗朗诵形式，生动展现了新时代青年的责任担当与青春誓言。

据了解，本次音乐会参演人员众多，主题多元，集结了中国音乐学院的老艺术家、优秀校友、管理服务部门工作人员以及9个院系学生，共计130余人参演，其中低年级学生占比达60%。

(责编：李依环、熊旭)

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