本报记者 黄 娴

“老大上幼儿园时每月得2300多元，老二只要600多元了。”提及幼儿园普惠化的好处，尹雪首先想到的是费用变化。尹雪家住贵州省贵阳市云岩区，她的两个孩子就读的都是云岩区第一幼儿园花园分园。她见证了这所幼儿园普惠化转型的全过程。

云岩区是贵阳市老城区，为推动学前教育普及普惠发展，该区在新建、改扩建的同时，还积极推进体制改革，从设计、环境、管理等方面优化幼儿园发展。

教室整洁明亮、午休区温馨舒适、游玩区设施齐全……尹雪坦言，幼儿园普惠化之后，不仅费用减了很多，设施设备也焕然一新，看着孩子在舒适的环境和精心设计的游戏课程中开心成长，她和家人都很满意。

近年来，贵州持续推进学前教育普及普惠发展，始终坚持政府主导扩资源、公益普惠促民生，加强财政投入，大规模新建、改扩建公办园，新建、改扩建易地扶贫搬迁安置点配套幼儿园，积极引导扶持普惠性民办园发展，将民办幼儿园纳入学前教育发展整体规划，采取多种方式引导民办幼儿园提供优质普惠性服务。

党的十八大以来，贵州共投入学前教育发展专项资金148.1亿元，省级学前教育内涵发展资金增加到每年5000万元。同时，对创建学前教育普及普惠督导评估规划县给予4000万元省级资金支持，对提前申报县给予5000万元资金支持，目前贵州共有14个县被认定为学前教育普及普惠县。

不仅如此，贵州省市县三级政府还连续多年将公办幼儿园建设项目纳入“民生实事”，10年来新建和改扩建普惠性幼儿园9000余所。

早上7点40左右，杨依娴蹦蹦跳跳跑进教室。不一会儿，香喷喷的早餐就摆上了小方桌，她与小伙伴们围坐在一起，安静地吃了起来。

杨依娴家住贵州省印江土家族苗族自治县驷马村，6年前与家人一起搬到兴民社区居住，就近在印江县第六幼儿园上学。“如果没有易地扶贫搬迁点好的配套政策措施，孩子就得在镇上租房上幼儿园，开销太大。”爷爷杨启学说。

作为全县唯一建在安置点的幼儿园，印江县第六幼儿园搬迁户子女占比达到81%。园长任佳丽介绍，通过实施学前教育普及普惠发展提升行动，易地搬迁户子女不仅享受到了营养改善计划，每人每学期还可获得300元的中餐补助。

“十三五”以来，贵州全省共新建、改扩建易地扶贫搬迁安置点配套幼儿园300所，解决了近4.5万名易地扶贫搬迁安置点适龄儿童入园需求；2016年，贵州启动实施农村学前教育儿童营养改善计划，省、市（州）、县三级财政累计投入补助资金36.34亿元，累计惠及全省农村学前教育儿童609.57万人次，实现了全省农村学前教育全覆盖。

不仅注重数量增加，还要提升办园质量。贵州通过创新开展“园园达标”工程，不断筑牢农村和薄弱幼儿园办园标准底线，加快提升农村幼儿园办园水平；以点带面，创建培育省市县级示范园3200所，彰显“创建一所、引领一片、辐射一方”的作用。同时，贵州全省建立农村资源中心1500余个，幼儿园管理集团600余个，教研指导责任区400余个，构建城乡公办民办幼儿园“三个全覆盖”的内涵发展机制。

多措并举带来显著成效。截至2023年底，贵州全省幼儿园数量从2012年的3159所增加至10871所，增长2.4倍；在园幼儿数从98.3万人增加至153万人，增长56%；学前三年毛入园率、普惠性幼儿园覆盖率、公办幼儿园在园儿童占比分别达93.5%、95.11%、59.13%。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 13 版）

(责编：李依环、李昉)