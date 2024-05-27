记者近日从以“聚雄才·创未来”为主题的雄安新区第二届科技·人才·创新周的启动仪式上获悉，河北雄安新区公布了2024年“特岗特薪”岗位清单，包括16家企事业单位的37个特聘岗位。

此次公布的37个特聘岗位，包括中移雄安信息通信科技有限公司首席技术官、中国矿产资源集团有限公司首席贸易谈判代表、中国星网数字科技有限公司人工智能技术专家、中国大唐集团科技创新有限公司首席科学家、中铝环保节能集团有限公司环保领域高级研究员、中国雄安集团投资管理有限公司首席投资官、雄安宣武医院首席专家等。

据介绍，为支持企事业单位引进急需紧缺人才，雄安新区执行“特岗特薪”政策，将岗位分为A、B、C三档，根据聘用对象岗位类别，按用人单位给付薪资的50%至100%给予岗位奖励。

“特岗特薪”政策重点支持疏解央企总部及二、三级企业或创新业务板块引进的高精尖人才，新一代信息技术、现代生命科学和生物技术、新材料、高端现代服务业、绿色生态农业等新区五大高端高新产业引进的急需紧缺人才，科研院所、新型研发机构、重大创新平台等引进的行业领军人才。

在启动仪式上，专家认为，“特岗特薪”政策将为雄安新区吸引高层次人才和优秀青年人才提供有力支持。

为促进人才交流，在第二届科技·人才·创新周举办期间，雄安新区相关部门还组织了“聚青年人才 创未来之城”高层次青年人才创新创业交流会。会上，雄安新区改革发展局局长王彦伟和雄安新区党群工作部部务会成员、人才发展服务中心副主任王文彦详细解读了雄安新区针对科技创新和人才发展所制定的一系列支持政策。

为更好发挥人才对雄安新区发展的支撑作用，在启动仪式上，雄安新区党工委管委会同京津冀三地人社部门签署了《京津冀高层次人才支持雄安新区2024年合作备忘录》。

据介绍，备忘录以大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力为目标，引导京津冀从举办人才交流活动、打造人才服务品牌和人才引育三方面开展合作，充分发挥三地产业、地域资源优势，助力雄安新区引才引智。（记者陈汝健）

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