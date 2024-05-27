原标题：搞创新，要有家国情怀、科学思维、求实作风

当前，“新质生产力”已成为我国经济的一个高频词，也是各领域最“出圈”的热词之一。我所理解的“新质生产力”中的“新”，是指科技创新；“质”，是指高质量发展。我认为，发展新质生产力，就必须把科技创新摆在最为突出的位置，特别是原创性、颠覆性的科技创新，以科技创新引领高质量发展。

创新，意味着要打破常规、不走寻常路，摆脱惯性思维和路径依赖，走出自己的“舒适区”，在审视风险中实现惊险的一跳，从而打开新局面，开辟新领域新赛道。

创新，意味着要培养更多高素质专业化的创新型人才。新时代的人才培养，不仅是业务知识的传授，更是思维与精神的传承，要善于在激活思维、强化能力、优选方法、涵养学风中推动青年学生成长，培养更多的科学家和能工巧匠，为推动新质生产力发展不断注入“源头活水”。

创新，意味着要走新路、干新事。开放包容、宽松自由的环境对于创新者来说，特别是青年科技人才来说至关重要。要加快构建科学有效的容错奖励机制，让青年科技人才免除后顾之忧，让他们在重大科研任务中挑大梁、担大任，在实践中逐步提高科研创新能力和业务水平。

从事农（水）产品精深加工的基础理论和应用研究40余年来，我深切感受到，要搞好科技创新，关键在于家国情怀、科学思维、求实作风。

作为一名食品科技工作者，我总有一种真挚的情感在心中，那就是让中国人民吃得更营养、更健康。搞创新，仅仅怀着一份崇高的理想是不够的，还要拥有科学的思维。科技的每一次突破，首先都是思维方式的变革。思维要领先时代才能引领潮流，切不能用昨天的思维在今天去干明天的事情。同时，还要有求真求实的作风，做学问搞研究要脚踏实地、埋头苦干，不好高骛远、不心浮气躁。

当前，加快建设海洋强国成为摆在我们科技工作者面前的重大课题。下一步，我们要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引领性科技攻关，突破核心技术瓶颈，在海洋食品精深加工上持续发力，奋力写好经略海洋这篇大文章，为海洋强国建设贡献更大力量。

（记者任欢、杨桐彤采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)