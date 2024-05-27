王文胜

胡灵月（右）和宋智孝在首都师范大学合影。

受访者供图

5月的北京，春意正浓，位于西三环北路的首都师范大学北校区草木葱郁。来自匈牙利的两名留学生——胡灵月和宋智孝就在这里学习中文。

去年7月，她们获“国际中文教师奖学金”，经过汉语水平考试，双双被首都师范大学录取，成为汉语国际教育专业的本科留学生。也是在去年9月，两名不满19岁的女生怀揣梦想来到中国，开启了在首都师范大学为期4年的专业学习。

应对挑战

对于初来中国的外籍新生，许多难题免不了会接踵而至，用她们自己的话来说，就是中国的大学新生活“有趣又具有挑战。”比如，日常生活中如何用有限的中文快速适应陌生的语言环境，听力欠佳时怎样跟上中国老师和同学的交流语速，口语练习怎样运用语感来突破汉语一词多意的困扰，阅读和写作如何用中文准确表达自己的思想等。

面对种种挑战，胡灵月和宋智孝没有退缩。语言环境陌生，她们就自己去办银行卡、电话卡，去超市购物，用最接地气的方式强化语言能力；词汇量不足，她们就把中文生词记在本子上，随时记忆和温习；为增强语感，她们课后频刷短视频和观看中国电视剧，阅读中文书籍；为了加强中文口语练习，她们在课堂发言和作业中灵活嵌入新学的词语和表达；为扩大知识面，她们还在必修课之外选修了中国人文地理、汉字书法等文化课。

胡灵月有两个学习“秘籍”，就是把需要预习和复习的内容详细写在课本上，便于掌握要点；上课时她总坐在第一排，以便集中注意力，跟老师有更多的互动交流。

而宋智孝爱好体育，尤其喜欢篮球，为此结识了不少中国“球友”，让她在寓学于乐中找到了锻炼口语的好方法。

锲而不舍

胡灵月一直记得老师课堂上教的一句话，“世上没有等着天上掉馅饼的好事”。她说：“这句话让我明白，如果想实现自己的理想，不能只是嘴上说说，而是要采取行动，要付出努力、坚持到底才行。”

宋智孝对《走进汉字》这门课印象深刻。她说：“学习汉字让我有机会了解汉字是怎么组成，表达了什么寓意。比如我名字中‘智’这个字，上面是‘知’，下面是‘日’，一种解释是每天都应该增加一点知识，日积月累才能变得聪明智慧。”

凭着学思践悟、锲而不舍的硬功夫，她们各科成绩均名列前茅，班级表现十分抢眼。

时光在追梦者脚下静静流淌。如今她们来首都师范大学留学已有8个多月。这期间，她们凭借高强度的专业训练和高密度的实践锻炼，不断充实着自己的知识储备。阅读课上，她们了解到中国文化的博大精深；写作课上，她们触摸到中国故事的人文厚度；汉字课上，她们领略到汉字结构的艺术之美。周末和节假日，她们游走北京胡同街巷，在城市人文气息中感受中华文明的气质和神韵，体会中国人的纯朴和友善，加深语言文化与现实中国的情感连接。课堂内外的沉浸式学习，外出游历的融入式体验，让她们对中国和中国文化的认知力、理解力进一步增强。

分享见闻

远在中国负笈求学，最牵挂的还是她们的家人和朋友。现在胡灵月和宋智孝几乎每天都通过微信与亲人联系，分享身边的所见所闻。

说起在北京的生活感受，她们毫不掩饰对中国、对学校的爱恋之情——“首都师范大学是一所很有文化、很有内涵的学校，在这里我们认识了很多热情善良的师生朋友，我们在中国有了一个新的‘家’”。

这个“家”情深义重，承载着年轻学子的未来梦想，演绎着师生之间的脉脉温情，传递着中匈友好的真诚愿望。关于未来，胡灵月和宋智孝有一个共同心愿，就是成为一名合格的中文教师，用自己的学识和专长让更多匈牙利人学习中文、认识中国，做传承发展中匈友好事业的使者。

（作者为首都师范大学国际文化学院副研究员）

(责编：李依环、郝孟佳)