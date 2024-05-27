本报南宁电 （庞革平、周复宏）近日，2024年（第十一期）中国—东盟矿业人才交流培训“地质找矿与采矿”专题班开班，来自中国和东盟各国的学员会聚绿城南宁参加矿业交流培训，促进国际友谊。据了解，自中国—东盟矿业合作论坛举办以来，广西已累计为东盟国家培训矿业管理和专业技术人才300多名。

培训班邀请矿产资源行业专家进行授课，理论教学包括地质找矿类、采矿类及矿产资源综合利用等课程，同时安排学员们前往广西典型优质矿山进行参观及实践教学，通过理论学习和实地考察相结合，有效提高学员实践能力。培训将持续到6月16日。

长期以来，矿业领域一直是中国和东盟国家广泛合作的重点领域，双方在矿业勘探、开发利用、环境保护等方面取得显著合作成果。广西壮族自治区作为中国南方重要的矿产资源基地，始终秉持开放、包容、普惠、平衡、共赢的理念发展矿业经济，发挥矿业论坛平台作用，推动中国和东盟国家在矿业领域共享发展机遇、实现互利共赢。

在中国—东盟矿业合作论坛支撑和催化下，先后在广西成立中国—东盟矿业人才交流培训中心、地学合作中心、卫星遥感应用中心，累计为东盟国家培训矿业管理和专业技术人才300多名，为中国与东盟国家在矿业、地学、卫星遥感领域开展多方位、深层次合作奠定了基础。

(责编：李依环、李昉)