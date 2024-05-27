原标题：培育数字工程师 汇聚发展新动能

在浙江省杭州市上城区海兴电力科技股份有限公司车间内，工程师对见习员工进行培训。新华社记者 江汉摄

四川省人力资源和社会保障厅近日印发《四川省数字技术工程师培育项目实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，力争到2030年底培养数字技术技能人才5万名以上。

不只四川省，我国多地已启动数字技术工程师培育项目。

数字技术工程师属于大数据、智能制造、区块链、人工智能等领域的专业人才。

2021年，人力资源和社会保障部办公厅印发《专业技术人才知识更新工程数字技术工程师培育项目实施办法》（以下简称《实施办法》），拉开了我国数字技术工程师培养工作的序幕。《实施办法》明确，2021年至2030年，我国将围绕人工智能、物联网、大数据等数字技术技能领域，每年培训数字技术技能人员8万人左右。

那么，全国各地在培养数字技术工程师方面有哪些具体举措？

多地谋篇布局

当前，大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速发展，中国正成为全球数字经济发展最快的国家之一。截至2022年末，中国数字经济规模已经达到50.2万亿元。

“发展数字经济，关键在于加快数字人才培育。”人力资源和社会保障部专业技术人员管理司司长李金生说。

我国各行各业对数字技术从业人员的需求逐年递增，但该类人才供给严重不足。

在此背景下，《实施办法》应运而生。

数字技术工程师培育项目是国家新一轮专业技术人才知识更新工程中的重点项目，目标是聚焦战略性新兴产业高质量发展，培养一批高水平数字技术工程师，推动数字经济与实体经济深度融合。

目前，除四川外，重庆、浙江、黑龙江等地也已出台了数字技术工程师培养相关文件。

“数字技术工程师培育项目的定位是培养有良好科学素养、精于实操应用、能够解决复杂问题的工程技术人才。”重庆市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处相关负责人介绍，重庆于2022年印发《关于实施数字技术工程师培育项目的通知》。通知明确，重庆将落实专业技术等级证书与职称认定、衔接，开展数字技术专业人才职称评审。

2024年初，重庆公布了首批数字技术专业职称认定和评审结果，25名取得数字技术工程师初级专业技术等级证书的人员被直接认定为助理工程师。

“我非常荣幸能被认定为助理工程师。”重庆科技大学毕业生朱宸宇说，相关培训让他提前了解未来工作中可能遇到的问题，提高了解决实际问题的能力。

2023年8月，浙江省印发《浙江省数字技术工程师培育项目实施方案》，提出将采取“规范化培训、标准化评价、多元化培养”方式，围绕云计算、工业互联网、虚拟现实等领域进行数字技术专业人才培育。预计到2030年末，培育数字技术工程师1万人以上。

“浙江省方案有一个亮点，就是育才速度更快了。”浙江省人才发展研究院院长、浙江大学公共管理学院教授陈丽君说，数字人才仅靠“自然生长”是远远不够的。浙江省方案提出要“多元化培养”，探索举办数字技能竞赛、数字经济技术人才论坛、数字人才专题研修等活动。这些活动能让数字技术工程师的培育时间缩短一年至两年。

打出政策组合拳

为更快培育数字技术工程师，四川省打出了组合拳。

四川省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处相关负责人介绍，四川省将通过认定继续教育学时、建立社会化培训机制等手段，为数字技术工程师培育项目的实施提供政策保障。

“参加经人力资源和社会保障部授权的数字技术工程师培训机构培训并考核合格的人员，可将培训学时登记为继续教育学时。除此之外，符合条件的、毕业5年内的高校毕业生，在取得数字技术工程师专业技术等级证书并自主创业后，可获得一次性创业补贴1万元。”该负责人说。

同时，《方案》明确，对参加数字技术工程师培育项目且符合四川省职称申报评审要求的人员，在取得初、中级专业技术等级证书后，可以被认定为获得相应等级职称。

在人才评价方面，四川省将成立数字技术工程师职称评审委员会，建立职称评审绿色通道，按照“培训一批、考核一批、认定评审一批”原则，动态开展数字技术工程师评价。同时，四川省有关单位可以按照有关规定，开展数字技术工程师聘任工作。

“四川省推进数字技术工程师培育项目，持续加强数字工程技术人才培养和供给，助力全省战略性新兴产业高质量发展，打造国内有影响力的数字人才高地，为全省数字经济发展提供有力人才支撑。”该负责人说。

落实落细最关键

目前，公众对数字技术工程师的了解有限，对相关培训及考核流程尚不清楚。在全国范围内，数字技术工程师培育项目多数处于推广期，相关单位培训经验不足。

这些难题该如何解决？

“首先要提高思想认识。”四川省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处相关负责人说，以四川省为例，该省人力资源和社会保障厅将引导省人社系统相关单位和行业主管部门认真学习领会有关文件精神，加强宣传引导和沟通协调，充分利用各类主流媒体平台，广泛解读政策举措，主动回应社会关切。

同时，相关培训机构要按照国家职业标准和培训大纲提出的培训学时、内容和要求，科学制定培训计划和方案，创新开展“线上+线下”“理论+实操”培训，对完成规定学时和内容的学员要科学、客观、公正地进行结业考核。此外，作为培养主阵地——高校要深入了解数字技术工程师特点，充分利用名师团队资源，设立相关课程体系，实现产学研高度融合。

除此之外，各级人力资源和社会保障部门还要会同有关单位，加强对数字技术工程师培育项目的监管和保障服务，通过调阅资料、现场检查等方式对培训机构、培训活动进行抽查，构建由政府监管、行业自律构成的监督体系。

“培养数字技术工程师，最关键的是要落实落细相关政策。”四川省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处相关负责人说，有关部门要加强组织领导，科学统筹谋划，制定更加细化、明确的措施，建立科学完善的工作机制，确保继续教育学时认定、职称评聘、创业帮扶、培训补贴等政策落实落细。

（邓艾玲 芶文涵 实习记者 刘 侠）

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