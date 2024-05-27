原标题：上海以职称认定方式 挖掘市场化科普人才

科普工作者指导上海市学生了解和体验一款结合生物知识的“湿地生存法则”桌游。新华社记者 方喆摄

记者5月24日从2024年上海科技节获悉，上海市为推进科普事业发展，开设科技传播中高级职称评审通道，以科技传播职称认定方式挖掘市场化科普人才，激发科普工作者活力。

在2024年上海科技节主旨大会上，首批科技传播高级职称获评者得到证书，中级职称申报同步启动。

上海市科学技术委员会有关负责人介绍，为科技传播人才评职称能有效促进专门人才队伍发展，同时有利于将散落在文化、旅游、科创等业态中的科普产业甄别出来，促进科普产业壮大。

首批科技传播高级职称获评者中有网名“混子哥”的陈磊、网名“菠萝”的李治中和网名“稚晖君”的彭志辉等科普工作者。

“对我们这些市场化科普从业者来说，获评科技传播职称是一个巨大的鼓励，能够帮助我们更好地深耕科普领域。”李治中说。

上海市科学技术委员会有关负责人说，上海正在推动科普与科创“两翼齐飞”，为科技传播人才评职称是促进科普事业高质量发展的举措之一。数据显示，上海市科普基地数量已达305家，平均每8万人拥有一个科普基地。

在2024年上海科技节期间，上海依托各类科技创新基地、科普基地、青少年科学创新实践工作站等，预计开展专题活动2000场，其中近270家科普基地将开展科技节特色科普活动。

（记者王春）

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