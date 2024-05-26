人民网北京5月26日电 （记者李昉）25日，北京邮电大学举办“相约北邮 筑梦未来”2024年校园开放日暨高招联合咨询会。记者从会上获悉，2024年学校将面向全国31个省份招生，招生计划总数为3900人，招生政策较往年保持总体稳定。

北京邮电大学党委副书记、校长徐坤介绍，2024年招生政策聚焦六大亮点：一是面向2024级全体本科新生开展人工智能通识教育，打造全方位人工智能赋能的育人体系；二是新调整组建“智能工程与自动化学院”，新增“机器人工程”本科专业；三是新增与对外经济贸易大学联合学士学位培养项目；四是学校基于教育部“计算机科学”拔尖学生培养计划2.0基地和计算机“101”计划平台，创新“计算机科学”实验班选才育才机制，实施本硕博贯通培养；五是未来学院“元班”招生计划增至220人；六是玛丽女王海南学院招生计划增至200人。

记者了解到，学校将对今年招生入学的本科新生实施全新重构的培养方案，重构思政教育体系、课程教学体系、素质教育体系、创新教育体系、实践教学体系和多元培养体系。

北京邮电大学教务处处长卞佳丽介绍，新培养方案面向全校所有专业，构建了“人工智能通识课+AI与专业交叉课程”的课程新体系，即在低年级开设人工智能导论、计算概论、设计思维、领导力与可持续发展等人工智能通识必修课程，在高年级开设AI与专业相关的交叉专业课程群。

此外，学院院长代表和师生代表介绍了拔尖创新人才的培养情况和实践经验，畅谈学校人才成长氛围对激发师生创新活力的重要作用。来自中国人民大学、北京交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学等六十所京内外高校参加了现场咨询。

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