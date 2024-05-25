杜老师：

时常听到有人把“着急”的“着”读成一声zhāo，这种读法是否妥当？谢谢。

河南读者 钱女士

钱女士：

在《现代汉语词典》中，“着急”的“着”读二声zháo。在《北京话词典》（商务印书馆，2023年版）中，“着急”的“着”读一声zhāo。可见“着急”的“着”读一声是北京话的读法。20世纪30年代出版的《国语辞典》中“着急”的“着”注音是一声，标注的其实是北京话的读音。1959年发布的《普通话异读词审音表初稿（续）》中，规定“着急”的“着”读二声zháo。此后，1985年发布的《普通话异读词审音表》，规定“着急”的“着”读二声zháo。现在的工具书如《现代汉语词典》等，也因此给“着急”的“着”注音二声zháo。另外，在《现代汉语常用词表》《义务教育常用词表》及《新编学生词典》中，“着急”的“着”也读二声zháo。

从意思上说，“着（zháo）急”的“着”表示“感受”“处于（某种状态）”一类意思，表示此类意思的“着”在其他词语中也读二声zháo。例如：

（1）天凉了，多穿点衣服，小心着（zháo）凉。

（2）别着（zháo）忙，你先看看这个新材料再发表意见。

（3）两个孩子对动画片很着（zháo）迷，一看就是老半天。

（4）小李看武侠小说很着（zháo）魔。

（5）大伙儿都急得什么似的，可他心中有数，一点儿也不着（zháo）慌。

在日常生活中，人们往往习惯把“着急”的“着”读一声。但是，在比较正式的场合，如在会议发言、各类教学、播音主持中，宜按照规范读音，把“着急”的“着”读为二声zháo。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：李昉、李依环)