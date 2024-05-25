人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“着急”中“着”的读音（杜老师语文信箱）

2024年05月25日08:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

杜老师：

　　时常听到有人把“着急”的“着”读成一声zhāo，这种读法是否妥当？谢谢。

　　河南读者  钱女士 

 

钱女士：

　　在《现代汉语词典》中，“着急”的“着”读二声zháo。在《北京话词典》（商务印书馆，2023年版）中，“着急”的“着”读一声zhāo。可见“着急”的“着”读一声是北京话的读法。20世纪30年代出版的《国语辞典》中“着急”的“着”注音是一声，标注的其实是北京话的读音。1959年发布的《普通话异读词审音表初稿（续）》中，规定“着急”的“着”读二声zháo。此后，1985年发布的《普通话异读词审音表》，规定“着急”的“着”读二声zháo。现在的工具书如《现代汉语词典》等，也因此给“着急”的“着”注音二声zháo。另外，在《现代汉语常用词表》《义务教育常用词表》及《新编学生词典》中，“着急”的“着”也读二声zháo。

　　从意思上说，“着（zháo）急”的“着”表示“感受”“处于（某种状态）”一类意思，表示此类意思的“着”在其他词语中也读二声zháo。例如：

　　（1）天凉了，多穿点衣服，小心着（zháo）凉。

　　（2）别着（zháo）忙，你先看看这个新材料再发表意见。

　　（3）两个孩子对动画片很着（zháo）迷，一看就是老半天。

　　（4）小李看武侠小说很着（zháo）魔。

　　（5）大伙儿都急得什么似的，可他心中有数，一点儿也不着（zháo）慌。

　　在日常生活中，人们往往习惯把“着急”的“着”读一声。但是，在比较正式的场合，如在会议发言、各类教学、播音主持中，宜按照规范读音，把“着急”的“着”读为二声zháo。

　　《语言文字报》原主编  杜永道

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部