人民网北京5月24日电 （记者孙竞）23日，北京邮电大学第十五届大学生创新创业实践成果展示交流会暨首届“鸿雁杯”学生创新大赛优秀成果展在北邮海淀校区开幕。

据介绍，大学生创新创业实践展示交流会（以下简称大创展）是北邮的重要品牌活动，是学校开展创新创业教育、培育创新文化的重要阵地。“鸿雁杯”学生创新大赛是学校建立本研衔接项目成长通道、形成优秀项目挖掘孵化培育的新抓手，旨在帮扶优秀创新实践成果转化为现实生产力，提升拔尖创业人才自主培养质量。今年，大创展首次与“鸿雁杯”学生创新大赛携手共展。

北京邮电大学党委书记续梅表示，学校将持续推动创新创业教育与思想政治教育有机融合，以高水平科研培养高质量创新人才；把握拔尖创新人才自主培养的重点任务，持续优化科教融汇产教融合平台建设的新机制；聚焦数字教育，谋划拔尖创新人才自主培养的新模式，构建起面向教育数字化的自适应学习环境和智慧实践平台。

活动现场举行了“2024年北京邮电大学青年红色筑梦之旅活动团队”授旗仪式。首届高校ICT产教融合创新大赛同期启动。

记者了解到，本届大创展项目展示将持续到5月25日，共有130余项大学生创新创业成果进行展示，作品涉及大模型、虚拟现实、智慧医疗、智慧城市、智慧农业、新一代通信技术等多个关键技术领域和重点创新方向。大创展同期举办5项活动，包括“高校ICT产教融合创新大赛研讨会”“北京邮电大学‘鸿雁杯’学生创新大赛学术成果论坛”“北京邮电大学‘鸿雁杯’学生创新大赛排位赛”“第三届北京邮电大学智能机器人节”和“北邮首届工程科幻创作大赛颁奖仪式暨工程科幻教育与作品创作研讨会”。

(责编：郝孟佳、熊旭)