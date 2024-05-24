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中国科学家博物馆即将正式开放

2024年05月24日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：中国科学家博物馆即将正式开放

记者23日从中国科协获悉，中国科学家博物馆将于5月30日正式面向公众开放，并同期举办首展系列活动。

中国科学家博物馆位于北京奥林匹克中心区文化综合区的国家科技传播中心，是全世界首个以国家名义为科学家群体建立的博物馆。首展包括1个主展览和5个专题展，总展览面积约5000平方米，公众自5月30日下午起可免费预约参观。

据悉，“老科学家学术成长资料采集工程”为中国科学家博物馆建设提供了丰富藏品资源。该采集工程自2009年实施以来，已完成674位科学家的学术成长资料采集工作，获得实物原件资料14.7万件、数字化资料34.5万件、视频资料47万分钟、音频资料56万分钟，涵盖了中国科学家在学术成长过程中的书信、手稿、科学仪器、著作、音视频和记录中国科技发展重大事件的相关文物、文献等珍贵史料，已建成目前国内规模最大、内容最丰富、类型最广泛的科学家珍贵历史资料收藏工程库。

据中国科协科学技术传播中心副主任孟令耘介绍，下一步，中国科学家博物馆将围绕采集史料、收藏史料、学术研究、展览展示、教育教学、文化宣传六项职能开展工作；此外，还要重点加强科学家博物馆体系建设，组织带动全国科学家精神教育基地和相关教育科研机构，建立全国科学家博物馆联合体。

（记者代小佩）

(责编：郝孟佳、李昉)

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