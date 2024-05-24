原标题：【光明论坛】“人文+科技”，让文化产业新潮涌动

键入一条“色彩丰富的中国龙”文本，极具中式审美的高清视频快速构建；上传一张手机照片，立体变幻的特效视频便可活灵活现；打上相应描述词的标签，一首别具特色的音乐旋律拨动听众心弦……在国内首个音视频多媒体大模型——万兴“天幕”进行内测的场景中，人们看到了AI赋能音视频的创新动力。伴随“文化+科技”的深度融合，湖南浏阳河畔马栏山视频文创产业园内的新业态、新产业、新场景释放出无限生机。

今年3月，习近平总书记在湖南考察时强调，探索文化和科技融合的有效机制，加快发展新型文化业态，形成更多新的文化产业增长点。习近平总书记的重要讲话为全国文化产业发展指明了方向和路径。近年来，三湘大地文风日盛，红色文化和中华优秀传统文化得以发扬光大，以湖湘文化为代表的地域特色文化也得到有效保护和传承。同时，湖南文化产业的市场表现抢眼，企业主要经营指标位列全国第一方阵，营业总收入居全国榜首。值得注意的是，湖南文化产业发展透出浓浓的“科技感”和“人文味”。文物藏品数字化、沉浸式展演、线上VR博物馆等，着眼普通百姓的情感体验，最大限度地拉近现实与历史的距离。马栏山已成为数字文化产业的“新地标”，3800多家科技企业和平台企业扎根于此，建平台、研算法、造模型、创产品，串成环环相扣的视频文创产业链。在湖南多地，科技赋能传统文化产业转型升级的效果明显，数字技术、虚拟仿真技术广泛应用，助催工艺改进、材料研制、装备更新和平台升级，湘绣、陶瓷、烟花等传统文化产业面貌也焕然一新。

湖南文化产业既“叫好”也“叫座”，关键在于抓住了科技这个“牛鼻子”，将科技进步取得的各种成果，迅速渗透到文化产品生产、传播和消费的全过程，不断催生新业态、新产业和新场景，并体现出“多快好省”的驱动特征。一是“多”。抓住移动互联网、云计算、大数据等技术跃升的机会，持续深化文创数字化场景应用，极大程度丰富了文化资源的线上线下互动方式，不断探索出数字赋能文化产业发展的新路径。二是“快”。依托生成式人工智能技术的持续突破，大大提升了文创企业内容生产的效率。三是“好”。在VR、AR、元宇宙等技术的加持下，文物典藏、非物质文化遗产变得愈加“活色生香”，文化产品的感染力和穿透力显著增强。4K电影修复技术在守护珍贵典藏、传承历史文化方面发挥重要作用。四是“省”。不断夯实科技基座，为文化产业高质量发展赋能。在马栏山一地，就设立了视频超算等十多个研发创新平台，助力企业提升文创能级的同时，大幅度节省了企业的研发支出。

近日，习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《全面深化改革开放，为中国式现代化持续注入强劲动力》中指出，新质生产力既需要政府超前规划引导、科学政策支持，也需要市场机制调节、企业等微观主体不断创新，是政府“有形之手”和市场“无形之手”共同培育和驱动形成的。科技创新日新月异，造就文化产业未来发展的无限可能，同时也对文化体制改革提出更高要求。在文化产业蓬勃发展的过程中，从微观层面的内容生产和传播方式，到中观层面的企业治理，再到宏观层面的发展模式、政策设计和制度安排，都需要破除思想藩篱和路径依赖，探索建立与文化产业新质生产力相适宜的新型生产关系，这也是文化体制改革的方向。

这就要求实践者在探索中，解析与文化产业相关技术发展相匹配的各种规律特征，关注形势发展变化和产业技术的迭代升级，及时调整前瞻性布局的方向和着力点，加强基础条件和能力建设，强化基础性技术供给；研判文化产业科技要素创新性配置的动向，优化人才、技术、设施、音视频算料、算力等要素配置，识别新型要素的内涵及特征，抢占开发利用的制高点。把握新一轮科技革命的重大机会，深化文化产业领域的“四链融合”，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链；同时，通过政策引导和专项支持，实现人才链、资金链与创新链、产业链的同频共振，推动文化产业深度转型以及与其他产业的融合发展，因地制宜启动文化产业跨界融合示范工程。推动有效市场与有为政府的更好结合，把握好培育文化产业新质生产力的技术逻辑、市场逻辑和治理逻辑，从数字基础设施建设、专业技术人才培育、公共技术平台构建、算力协同、知识产权保护、国际交流与合作等方面着手，营造开放的产业创新生态，实现文化产业科技要素的快速集聚和高效转化。

文化产业兼具经济属性和社会属性，也是与不同文明实现“美美与共”的桥梁和纽带。进一步深化文化体制改革，充分激发科技对文化产业发展的乘数效应，定会在满足人民美好生活需要、激活文化消费潜力、提升国家软实力等方面发挥重要作用。

（作者：陈强，系同济大学经济与管理学院教授、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)