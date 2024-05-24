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铿锵怀深情 音乐颂公仆

——武汉音乐学院交响乐《永远的焦裕禄》开启全国巡演

2024年05月24日08:08 | 来源：光明日报
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原标题：铿锵怀深情 音乐颂公仆

“走去哪里？你种下的泡桐说，走进绿色里。走去哪里？你挽住的河流说，走进蔚蓝里。走去哪里？你治好的风沙说，走进明净里……”

日前，武汉音乐学院原创交响乐《永远的焦裕禄》，在河南省兰考县焦裕禄干部学院奏响，用音乐表达对这位“人民的好公仆”的深切缅怀和崇高敬意，并由此启动全国巡演之路。

早在1966年，武汉音乐学院管弦系交响乐团师生就集体创作演出了交响诗《焦裕禄颂》，次年由中国唱片总公司录制出版发行。

“2022年，创作团队重新组织创作了交响乐《永远的焦裕禄》，体现了武汉音乐学院打造精品、弘扬红色音乐文化的艺术追求，以及培根铸魂、提升立德树人实效的办学宗旨。”武汉音乐学院校长高雁表示。

整部作品由序曲《我问星空你走去哪里》、第一乐章《英雄意气》、第二乐章《焦桐成雨》、第三乐章《只此沙丘》、第四乐章《霁月追思》、第五乐章《魂飞万里》、终曲《初心使命永恒永远》构成，讲述了焦裕禄的感人事迹和崇高精神。

武汉音乐学院管弦系主任、长笛演奏家徐戈教授说，在作品排练期间，东方交响乐团的老师承担着繁重的教学工作，仍坚持参与乐团每周的排练，并主动加排，这就是对焦裕禄精神的感悟与传承。

“正式演出的时候，焦裕禄同志带领人民治沙的画面总是不停在我脑海中浮现，那一刻我只想将每个音符准确表达出来，通过音乐的方式去讲述焦裕禄艰苦奋斗的一生。”管弦系研究生团支部书记钟懿深有感触。

在武汉音乐学院管弦系党总支弦乐教师党支部书记段静看来，这次来到兰考，实地学习焦裕禄精神，让大家对音乐作品更有敬畏之心，也提升了学生对音乐演奏、音乐表现的理解，让学生深刻理解音乐呈现的不仅仅是音符，更是人心，从而更好地将专业所学服务社会、服务大众。

项目负责人、武汉音乐学院原校长胡志平表示，音乐学院的学生来兰考用音乐为当地观众表现焦裕禄精神，同时也在这里随民众实地学习焦裕禄精神，这是一种宝贵的艺术实践和精神传承。

融入无限深情的音乐创作，不仅打动了听众，也赢得了行业专家的认可和称赞。

国家艺术基金监督专家、湖北省歌剧舞剧院有限公司原副院长罗怡林表示，《永远的焦裕禄》创作团队对作品篇章有着合理的结构性安排，乐团整体演奏水平高，歌曲情感表达与作品和声语言体现出时代的印记，是一部温暖的作品。

“作品具有创新性，既有向上的高度，也有向下的深度，焦裕禄事迹的展现极具温度。”国家艺术基金监督专家、湖北省群众艺术馆原副馆长周曼丽说。

（记者 张锐 王建宏 通讯员 盛汉）

(责编：李昉、郝孟佳)

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