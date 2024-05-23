“夏明翰烈士在就义前，忍着剧烈的伤痛，拿起半截铅笔，怀着无限的依恋，分别给母亲、大姐和妻子各写了一封家书，展现了忠贞不渝的爱国主义情怀、威武不屈的浩然正气和矢志不渝的共产主义信念。”日前，湖南省衡阳县二中党总支书记赵力生在夏明翰爱国主义教育基地，为该校2401班学生上了一堂生动的思政课。听完课后，学生李曼青说，作为明翰故里后来人，青年学子要传承明翰精神，树立报国之志，为建设国家和家乡贡献青春力量。

衡阳县是革命老区，红色资源丰富。县域内有夏明翰故居、朱少连故居、中共清潭地下支部旧址等20余处红色教育基地。

2022年9月，衡阳县二中在全省教育系统率先推出明翰精神思享会、革命先烈故事会、红色经典读书会、校园音乐党史课和社会实践反思课“三会两课”大思政课课程体系。

其中，音乐党史课突破传统党课形式，通过“史实讲述+红歌传唱”的创新模式，以红色经典歌曲串起党的光辉发展历程，以史串歌、以歌叙史，变“理论灌输”为“艺术感染”，让“无声”的精神变为“有声”的故事，让学生们在文艺的浸润中回望党史，在歌声里触摸信仰力量。

每学期开学时，思政课老师会列出学生必读的10本红色经典书籍，并组织学生到校园书屋开展阅读活动。学校还开展“父母辛苦了，我们来做家务”社会实践反思活动，倡导学生把感恩父母付诸行动。

未来，学校将不断丰富社会教育外延，组织学生走进研学基地、红色教育基地，让思政课“活”起来，把思政课讲得有深度、有力度、有温度，在社会实践中涵养学生家国情怀，落实立德树人根本任务。（陈鸿飞、曾庆腊、徐胜兰）





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