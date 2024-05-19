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讲出思政课的文化味（师说·讲好思政课）

李慧慧
2024年05月19日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　江西吉安的白鹭洲书院始建于南宋时期。多年来，白鹭洲中学在书院原址办学，探索传统书院与现代教育有机结合，传承发展崇文、尚德、正气、弘毅的书院文化。千年文脉，滋养着学校育人实践，也成为思政课的“活教材”。

　　讲授“文化传承与文化创新”课程时，我发现学生对中华优秀传统文化有着浓厚的兴趣。如何帮助学生系统深入学习中华优秀传统文化，从感性了解上升到理性认知，进而增强文化自信？我积极引导学生成为思政课的主角，走进书院欣赏古色古香的建筑文物，近距离感受灿烂的传统文化和伟大的民族精神，亲身感悟文化传承发展的魅力。

　　学生按兴趣分成小组，聚焦书院名人、古建筑等不同课题，自行拟定实践计划。比如，名人组学生调研发现，从白鹭洲书院到白鹭洲中学，走出文学家、科学家等一批又一批杰出人才，他们深爱着国家和民族，为了信仰和理想奋斗。在榜样的激励下，学生立爱国志、践报国行。

　　实践中，各组通过实地参观书院、采访专家学者、查阅历史文献、发放调查问卷等方式汇集学习成果。课堂上，学生将挖掘到的书院人物及其精神通过演讲、课件展示、短视频等形式进行分享，还到其他班级巡讲。一些小组制作了个性化书院文创产品，以及年轻人喜闻乐见的宣传作品，在班级、社团、学校等平台展示。

　　为了讲出思政课的文化味，我时常与同行交流。大家逐渐形成共识：要善于从身边的优秀传统文化中挖掘教学资源，同时通过实践探索引导学生立足当下，做中华优秀传统文化的践行者，增强文化育人的实际效果。

　　今后，我将进一步从书院历史积淀中汲取智慧，拓广授课思路，鼓励学生走进文化传承发展的实践一线，提升思政课的参与感和获得感。

　　（作者为江西省吉安市白鹭洲中学教师，本报记者黄超整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月19日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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