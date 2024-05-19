参加南极科考的收获

陈亮宇

我的职业理想是投身南极科考。本科期间，我聆听了我国极地测绘之父鄂栋臣教授的演讲，一张张震撼心灵的极光照片令我心生向往，也让我认识到极地科考的重要意义。梦想的种子从此扎根心田。

设定目标后，我开始了职业胜任力调研，对极地考察相关单位进行全面了解。我认识到，要想从事极地考察工作，学历、实践、科研、身体等各方面素质缺一不可。

为了能够成为一名合格的极地科研工作者，我不断提升自身能力。2022年10月到2023年4月，我参加了中国第三十九次南极科学考察，承担北斗跟踪站设备维护和性能测试、海底地形测绘等任务。

采集冰芯时需要点触屏幕并手写记录，不能戴厚手套，刺骨的寒风和冰冷的雨雪让我的双手失去知觉；长城站海域风大浪高，执行海上卸货任务时，我和队友连续7天奋战在工作一线……在南极，我见过凌晨两点的太阳，得到了前所未有的历练，也对极地事业产生了强烈的认同感。

南极科学考察是一项崇高的事业。未来我将以更大的热情、更严谨的态度投身科研工作，期待早日实现我的职业理想。

（作者为武汉大学中国南极测绘研究中心硕士研究生，本报记者丁雅诵整理）

在黑土地孕育农业“芯片”

靳 松

起垄、播种、覆土……参加首届大学生职业规划大赛总决赛的前一天，我刚刚在学校向阳基地的试验田里种下大豆。种子不断成长，我的目标也日益明晰。作为作物遗传育种专业的学生，我努力的方向是成为一名大豆育种研究员。

我的家乡在黑龙江鸡西市，乡间成片的大豆田承载了我的童年记忆。在大学学习中，我了解到，种子是农业的“芯片”。从事育种工作的梦想渐渐萌芽。

追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。在学好专业课知识的同时，我跟随老师前往黑龙江多地开展育种工作，在甘南县的大豆科技小院进行抗逆稳产品种选育试验，在肇东市的盐碱地试验田进行耐盐碱品种小区种植试验。田间地头的实践，提升了我的专业能力。

此外，我在多家招聘平台上搜集了与大豆育种研究相关的岗位信息，并请教了多位行业内专家。今年暑假，我计划前往一家农业公司实习，为未来求职做好准备。

春种秋收，土地不会辜负有心人。我希望扎根黑土地，育出好种子，为农业强国建设贡献力量。

（作者为东北农业大学农学院硕士研究生，本报记者吴月整理）

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)