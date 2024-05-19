本报记者 吴 月

浙江安吉技师学院学生在实训基地实操训练，增强就业技能。

张 卉摄

复旦大学开展生涯服务集市活动，促进人才供需对接。

岑丹峰摄

大学生生涯教育，旨在帮助学生理性规划自身学业与职业的发展，树立正确择业就业观念，增强生涯管理能力和综合就业能力。近年来，教育部建立健全生涯教育课程标准，各高校将职业发展与就业指导课程列入公共课教学计划，为促进毕业生高质量充分就业打下坚实基础。

5月12日，首届全国大学生职业规划大赛落下帷幕。比赛中，同学们描绘了自己的职业理想，就业指导教师分享了各校的教学实践，集中展示了近年来高校开展生涯教育的探索和广大学生为梦想而奋斗的青春风采。

本期教育版，我们聚焦几位参赛学生的故事，探析他们成长背后的教育实践。

——编 者

两年前，被录取至河北科技工程职业技术大学生态环境工程技术专业时，大一新生许秋实有些迷茫——“大学里，我该做什么？”“毕业后，将去哪里工作？”

通过学习、实践，许秋实的未来规划渐渐明晰。站在首届全国大学生职业规划大赛总决赛现场，讲述自己的职业理想时，许秋实眼中有光：“我立志成为一名固废处理方向的环保工程师，服务美丽中国建设。”

从迷茫到坚定，是一些大学生的成长写照。在学校生涯教育与就业指导的帮助下，同学们主动探索，积极行动，迈好职业生涯发展的第一步。

选 择

把个人发展和国家需要、社会发展相结合

大一时，许秋实抱着试试看的念头，参加了与污水处理相关的技能比赛，还加入了学校固废资源化工作室。善动手、爱钻研的他，感受到用双手创造美好环境的快乐，对从事环保领域工作萌生兴趣。

在“大学生职业规划”课程老师指导下，许秋实围绕职业目标开展了一系列探索：查阅政策文件时，他感受到固废资源化利用的重要意义；访谈学院老师时，他对专业发展前景有了更深认识，了解了目标职业的岗位需求等。

此后，许秋实进行了更多尝试，赴企业实习，组织团队到乡村开展固废资源化处置实践。“固废处理方向的环保工程师是我感兴趣、有信心做好的职业。”

引导学生把个人发展和国家需要、社会发展相结合，从实际出发选择职业和工作岗位，是大学生职业发展与就业指导课程的教学目标之一。

高校、研究所、通信企业……哪个就业方向最适合自己？清华大学交叉信息研究院博士研究生张耀予曾有过犹豫。

依据在“大学生职业生涯规划与发展”课上学到的工具和方法，借助学校学生职业发展指导中心的资源，张耀予列出一张求职思维导图。此后，经历了投资、研发等多岗位的实习，他意识到，动手做研究、看到成果落地，能给自己带来巨大的成就感。

今年毕业季，张耀予选择去一家通信科技公司工作。他说：“希望发挥专业所学，为国产操作系统研发贡献智慧。”

在职业规划大赛总决赛现场，记者看到，同学们的职业目标多种多样：有的怀揣报国情怀，立志破解半导体领域难题；有的希望从事跨境电商，助力中国制造走向世界；有的想回到家乡，帮助乡亲们致富。而其共同点，是目标背后积极的价值追求，以及目标与个人特点的适配。

“大学生在设定职业目标时，应当把个人的兴趣、能力、性格特点与国家、社会的发展需要相结合。”北京师范大学心理学部党委书记乔志宏说，职业目标的确定不是一蹴而就的，需要教师科学指导，需要学生不断探索、体验和尝试。

行 动

把求学路、人生路一步步走稳走实

临近毕业，回忆起大二暑假返乡就业实训的经历，广西医科大学第二临床医学院学生吴昊很感慨：“如今，我把学习成果带回家乡，实现了当医生的理想！”

去年11月，吴昊便与广西平果市人民医院顺利签约，这也是他参加就业实训时所在的医院。

“实训时，我看到了家乡医院条件的改善，也感受到医院对人才的需求。这坚定了我为家乡医疗事业作贡献的决心。”吴昊说。

在广西医科大学，“大学生职业发展与就业指导”课程包括14个理论课时和24个实践课时，其中，就业实训是大二本科生必须完成的实践环节。“2周的实训时间里，学生们以观察员、体验者的身份感受真实职场环境，对基层医院的工作有了更加直观的了解。”授课教师李云凤说。

教育部高校学生司相关负责人表示，职业发展规划与实际生活紧密联系，教学内容应突出强调理论联系实际，切实增强针对性，注重实效。各高校积极创造条件，开展多种形式的职业发展规划辅导活动，帮助学生在实践中成长。

在大连海事大学，同学们有机会在教学实习船“育鲲”轮、“育鹏”轮上开展实践。巨轮巍巍，劈波而行，驾驶台、甲板、机舱，处处都是教学场地。“学生们可以沉浸式体验航运等工作岗位，获得整体行业认知，并进行全流程岗位探索。”该校学生就业指导中心相关负责人说。

在中国人民大学，不同专业的学生可以根据个人职业发展需要，自主选择学校招生就业处及各学院、书院提供的实践活动，完成“职业生涯规划”课程的实践环节。财政金融学院硕士研究生李逸飞参加了学生职业生涯引领计划，收获颇丰，“在职业发展导师的指导下、在与前辈们的交流中，我看到了未来就业的广阔舞台。”

“生涯教育不仅包括生涯课程，也是贯穿人才培养全周期的全方位活动。”中国人民大学劳动人事学院教授周文霞研究发现，大学生的在校经历与就业结果有着密切联系，“规划职业生涯，应从规划大学的学习生活开始。要引导学生勤于思考和实践，指导他们更好把握现在、成就未来。”

护 航

结合学生个人特点，开展专业化、个性化服务

“学生张华想向你咨询：‘面试过程中，面试官经常让我谈自己的缺点。如果说多了，我怕对方认为自己不够优秀。如果说少了，又担心对方认为我对自己的认识不够深入。我该怎么办？’请进行情景模拟。”参加职业规划大赛课程教学赛道总决赛时，东北师范大学教师孔洁珺抽到一道情景模拟题。

“我会与学生一起‘头脑风暴’，引导学生换位思考：例如，用人单位关心的是缺点的数量，还是对待缺点的态度……”孔洁珺娓娓道来，描述了自己的思路。

“其实，回答学生提出的问题，并不是咨询的终点。”孔洁珺说，“教师要透过学生的疑问，发现他们深层次的需求，并予以针对性指导。”一番话语，引发台下教师共鸣。

走近学生，才能更好地服务学生成长成才。就业指导教师如何结合学生个人特点，开展专业化、个性化服务，帮助他们解决求职就业过程中的实际困难？

在首都师范大学，就业指导教师根据学生的专业、学情特点，调整教学内容。“例如在历史学院，我会带领学生运用史料分析的方法解读就业信息。”首都师范大学历史学院辅导员蔡佳介绍。

担任了7年辅导员后，蔡佳认为，生涯教育与就业指导不仅是帮助学生改简历、模拟面试，而是要服务学生全面发展、终身发展。

“老师，我来报喜，我入职了中国非物质文化遗产馆”“老师，我正在甘肃考察古岩画，回到西部的选择很正确”……课程结束多年后，许多学生仍会与蔡佳分享新消息。

“生涯教育与就业指导的效果，可能无法很快呈现。”蔡佳说，“但放眼未来，学生在面临多种人生选择时，课上所学一定能为他们提供帮助。”

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)