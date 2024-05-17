人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国音乐学院第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会上演

2024年05月17日11:34 | 来源：人民网-教育频道
小字号

中国音乐学院第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会上演。校方供图

中国音乐学院第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会上演。校方供图

人民网北京5月17日电 （记者郝孟佳）15日，由中国音乐学院主办的“2024民族管弦乐作品工作坊暨第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会”在北京音乐厅上演。经过激烈角逐，现场评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名、优秀奖3名，以及“乐团最喜爱的作品”奖。

记者了解到，本次比赛于去年9月启动，面向中国音乐学院作曲系学生征集作品，经校内外评审专家遴选，共有八部作品入围决赛。大赛特邀国内著名作曲家、音乐评论家、专业乐团负责人组成评审团队。新加坡华乐团荣誉指挥叶聪以工作坊的形式，对作品入围的学生给予指导，以团队合作形式为学生搭建成长平台。

中国音乐学院第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会上演。校方供图

中国音乐学院第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会上演。校方供图

中国音乐学院作曲系主任高缨介绍，本届比赛是中国音乐学院第四届学生作曲比赛，首次定位在学生民族管弦乐作曲比赛，检验和推进了作曲系民族管弦乐的创作和教学，探索了民乐新声音，拓展了民族管弦乐语言的新思路，为当代青年作曲家对中国优秀传统文化的理解与表达搭建平台。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部