中国音乐学院第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会上演。校方供图

人民网北京5月17日电 （记者郝孟佳）15日，由中国音乐学院主办的“2024民族管弦乐作品工作坊暨第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会”在北京音乐厅上演。经过激烈角逐，现场评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名、优秀奖3名，以及“乐团最喜爱的作品”奖。

记者了解到，本次比赛于去年9月启动，面向中国音乐学院作曲系学生征集作品，经校内外评审专家遴选，共有八部作品入围决赛。大赛特邀国内著名作曲家、音乐评论家、专业乐团负责人组成评审团队。新加坡华乐团荣誉指挥叶聪以工作坊的形式，对作品入围的学生给予指导，以团队合作形式为学生搭建成长平台。

中国音乐学院第四届学生管弦乐作曲比赛决赛音乐会上演。校方供图

中国音乐学院作曲系主任高缨介绍，本届比赛是中国音乐学院第四届学生作曲比赛，首次定位在学生民族管弦乐作曲比赛，检验和推进了作曲系民族管弦乐的创作和教学，探索了民乐新声音，拓展了民族管弦乐语言的新思路，为当代青年作曲家对中国优秀传统文化的理解与表达搭建平台。

(责编：李依环、熊旭)