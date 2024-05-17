人民网北京5月17日电 （记者李依环）近日，有媒体报道北京市个别学校存在违反阳光招生要求的行为，引发广泛关注。北京市教委今天凌晨发布通报称，北京市阳光招生专项行动工作专班迅速开展核查，针对学校违规行为，第一时间约谈负责人，责成学校立即整改。

通报指出，经核查，媒体曝光的存在违反阳光招生要求行为的涉及朝阳区的两所学校，即北京明诚外国语学校（民办学校）和陈经纶中学。涉及的校外培训机构核查工作正在进行中，随后进行处置。

针对学校违规行为，北京市阳光招生专项行动工作专班第一时间约谈明诚外国语学校、陈经纶中学集团总校负责人，责成学校立即整改，封存学生简历和试卷等相关材料，坚决杜绝“掐尖招生”等违规招生行为。后续将进一步核查问题线索，对屡禁不止、明知故犯相关责任人进行问责处理。

通报指出，北京市教育两委将坚定不移地把阳光招生各项要求不折不扣落实到位，坚决杜绝“掐尖招生”等违规行为，坚决维护义务教育招生入学秩序。将对部分重点区开展警示提醒约谈，加强自查自纠、整治整改，严防暗箱操作、掐尖招生，并在全市范围内开展专项排查整治，加强学校校园活动管理，坚决禁止一切与义务教育招生或变相招生相关的校园活动。对于违规行为，发现一起查处一起，对相关责任人严肃追责问责。

此外，市级“双减”专班和市阳光招生专项行动工作专班加强协同联动，加大对违规培训机构惩处力度，坚决打击影响教育生态、扰乱招生秩序的违规行为。

北京市教委表示，北京市将全力促进义务教育优质均衡发展，加快教育供给侧结构性改革，推动教育服务供给由单体学校向集团、学区供给转变，以中考改革为教育评价改革的切入点，推动基础教育领域系统性跃升，营造更加良好的教育生态，促进学生健康成长、全面发展。

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