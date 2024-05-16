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第五届“脑科学与教育”学术会议举行

2024年05月16日16:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月16日电 （记者李昉）近日，第五届“脑科学与教育”学术会议在山东潍坊举行。本次会议以“脑与智能时代的创新人才培养”为主题，旨在提高教育质量，促进科技前沿研究对教育领域的实践指导，进一步探讨未来教育的形态变化。

 山东省教育科学研究院党委书记、院长孙启高表示，对人脑发展规律的深入研究，将有助于培养更多创新型人才。脑科学通过揭示学习机制，助力多元教育主体从物质层面认识学习的本质，深入了解认知活动，科学把控学习时机，营造适应学习的环境和氛围，掌握教育学的本质，让教与学更为高效合理。

会议的主旨报告围绕“科技前沿”“脑发育与功能”进行。中国科学院院士、中国科学院国家天文台研究员武向平从科学家的角度谈科学教育，解释了科学教育是一种养成教育，应强调平衡失败和成功的关系，重视好奇心，呼吁每个孩子都能做自己。北京师范大学心理学部教授、认知神经科学与学习国家重点实验室学术委员会主任董奇提出，实现育人方式变革的核心是专业地、尽可能客观科学地理解学生身心的发展规律。

此外，会议还举办了7个分论坛。与会专家围绕“儿童青少年脑智发育”“脑科学与育人模式变革”“基于脑科学的拔尖创新人才培养”“基于脑科学的课堂教学”“家庭与学生心理健康”等7个主题展开了深入交流和探讨。

(责编：李依环、熊旭)

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