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“我们的友谊像涓涓细流”（我和外国房东的故事）

郑立博 周姝芸
2024年05月16日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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梁金燕（右）和房东丽莎合影。
受访者供图

梁金燕做了中餐“锅贴”邀请房东一起享用。
受访者供图

求学海外，租房经历总是令学子难忘的记忆。梁金燕是意大利佛罗伦萨音乐学院声乐歌剧演唱专业的一名学生，她在上学时住进了当地一位意大利女士——丽莎的家中，收获了深厚的跨国友谊。丽莎不仅在日常生活中关心、帮助她，还和她讨论中餐和中国传统文化。两人之间发生了哪些故事？

共同爱好

初到意大利，梁金燕通过当地的房产中介联系上几位房东，然后逐一走访意向房间。经过一番深思熟虑，她选择了一座带小花园的房子，并认识了房东——丽莎。从那时起，她和丽莎便结下了深深的缘分。

“看房时，这个房间给我一种舒适、温馨的感觉，令我眼前一亮，便决定租下来。”梁金燕说，“丽莎是一位年近70的意大利老奶奶，她脸上浮现慈祥的笑容，十分热情，说有什么需要帮助的尽管告诉她。”

入住后，梁金燕很快就发现了两人有不少共同爱好，其中之一便是烹饪。她和丽莎经常一起做饭，谈论美食菜谱。梁金燕说：“丽莎的手艺很好，她能烹饪出各种各样美味的意大利菜，比如千层面、甜点等，分享给我们，我和朋友们总能大饱口福。”

意大利的茶文化历史悠久，丽莎是爱茶人士，经常煮上一壶热茶，邀请梁金燕和她去屋外花园一边品茶、一边聊天。“我和丽莎很快成为了好朋友。”梁金燕说，“在和丽莎品茶时，我不仅了解了许多意大利茶知识，还和她分享中国茶文化。当生活中遇到烦心事的时候，我会在喝茶的时候向她倾诉。丽莎是个耐心的人，她帮我分析问题，还会尽力帮助我解决问题。”

丽莎常帮邻居、朋友照顾宠物，梁金燕也喜欢小动物，有时她们一起带宠物狗去医院，有时她们为小猫挑选猫粮和维生素。还有一次，丽莎收留了一只鹦鹉，梁金燕在家里练习唱歌时，鹦鹉模仿她的歌声咿咿呀呀地叫，逗得她们哈哈大笑。

在生活上，丽莎对梁金燕提供了不少帮助。来意大利之前，梁金燕不会说意大利语，不免遇到一些交流障碍。丽莎察觉到梁金燕的困难，经常主动和梁金燕聊天，并教她一些基本的意大利语法知识。“丽莎是个热心的老师，在和她的对话里我学到不少地道表达，意大利语水平提升很快，对环境也逐渐适应了。”

想去中国

和丽莎相处中，梁金燕发现中国人和意大利人的生活习惯和行为方式有不少差异，多沟通、互相理解十分重要。

“在国外生活，有文化差异很正常，这也是留学生常面对的问题。”梁金燕分享了自己的经历和体会，“在意大利，身体接触是社交生活中的一部分，这包括拥抱、贴面礼等亲昵方式。而在中国社交中，这些行为并不普遍。一开始居住在丽莎家中，丽莎经常会通过拥抱等方式表达她的友好，我有些不习惯。后来我便主动和丽莎沟通，告诉她我更适应以握手为主的打招呼方式，丽莎听后欣然理解。其实，这也是一个互相学习对方文化的过程，让我们的关系更加牢固。”

梁金燕认为留学在外，可以与房东在日常生活中多些互动，这样可以建立更深厚的情谊。

“例如遇到当地节日，可以为对方准备一个小礼物，邀请对方一起聚餐等。此外，大家要爱护居住环境，尊重房东的隐私，这样可以加深彼此信任，在异国他乡收获美好回忆。”梁金燕说。

丽莎曾在意大利艺术学院工作，在此期间她接触了许多来自中国的学生，对中国有了不少了解。“在日常生活中，丽莎经常向我问中国文化、艺术、美食有关的问题，她对中国很有兴趣。”梁金燕说。

“丽莎对中国的传统绘画作品很好奇，她有时叫上我一起欣赏艺术作品，比如山水画、花鸟画等。有一次，我还在网上找了图片和视频等资料，和她谈论画作中的细节。”梁金燕说，“我们还会将中国和意大利的文化作品进行对比，聊聊两国文化的差异。这对我的声乐学习起到了很大帮助。我发现不同文化背景的人对同一作品往往有不同的看法，于是在表演中，我也尝试结合文化背景对作品进行改编。”

“作为烹饪爱好者，我的房东对中国美食特别感兴趣，她经常会在网上观看制作中餐的视频。”梁金燕说，“不过，中餐烹饪入门并不简单。为了让丽莎品尝到正宗中餐，有一次，我和室友为丽莎动手下厨，准备了丰盛的食物，有锅贴、宫保鸡丁、鱼香肉丝……邀请她一起享用。丽莎果然立刻被中餐的味道吸引，赞不绝口。在那之后，丽莎开始学习如何使用筷子，她经常和我说，要是有一天能去中国品尝地道美食就太好了。”

在同丽莎亲切友好的沟通交往中，梁金燕得以更近距离地了解意大利，与丽莎成为分享快乐的真挚朋友。“我很珍视与这位亲切、热情、善良的房东奶奶相处的时光，她给我的留学时光留下难以忘怀的回忆。作为留学生，我希望发挥个体的力量让更多外国人了解中国。我们的友谊像涓涓细流，汇入两国友好往来的浩瀚大海。”

(责编：李依环、李昉)

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