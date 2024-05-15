人民网北京5月15日电 （记者孙竞）日前，以“婴幼儿发展：健康·养育·照护”为主题的第二届婴幼儿发展与托育国际学术会议在杭州师范大学召开。来自海内外的三百余位专家学者共同探讨新时代婴幼儿发展与托育研究问题。

“儿童早期发展是国家长期发展的基石，这已成为国际社会普遍共识。”国家卫生健康委员会人口家庭司家庭处三级调研员梁效革指出，近年来，我国托育服务发展取得了积极成效，但托育工作发展不平衡不充分问题仍然突出，仍有大量家庭的托育需求未能得到满足。要以多种形式增加托位供给能力，多种渠道降低托育服务成本，多种办法提高托育服务质量，多种宣传提高托育服务影响力。

杭州师范大学副校长张杭君表示，0-3岁婴幼儿作为“社会最柔软的群体”，如何有所“托”、“育”得好，纾解从“幼有所育”到“幼有善育”的痛点难点，是社会各界共同的责任。杭师大在婴幼儿发展与托育研究上开展了诸多探索，开设“婴幼儿托育”微专业，研制《托育综合服务中心评估标准》，联合高校、医院、社区等30余家单位发起“儿童发展联盟”，开展百场公益活动，在建强建优附属幼儿园基础上新开设2个校外托育园，走出了“医—养—育”一体的杭州托育新路子。

中国心理学会理事长苏彦捷谈到，优质的托育，不仅可以帮助个体更好地发展，也关系到千万家庭的幸福生活，还将为我国未来人才的培养奠定坚实的基础。杭师大心理学聚焦儿童发展与心理健康，开展从心理发展到脑智发育再到行为干预的心脑医教，这种交叉融合研究恰好契合了婴幼儿发展研究与托育实践。

据悉，本次会议由杭州师范大学和杭州市卫生健康委员会联合主办。会议设置了儿童早期发展、婴幼儿托育服务的理论与实践、面向婴幼儿的人工智能教育应用与伦理、儿童大脑发育与脑智发展、人口高质量发展与婴幼儿长时护理、婴幼儿公共卫生服务发展、婴幼儿照护服务能力发展与培养、普惠托育服务与课程开发、儿童早期发展健康服务体系建设、儿童发育行为研究、托育人才培养、国际婴幼儿产业融创发展十二个分会场以及九个硕博论坛。

当天，会上还启动“国际婴幼儿产学研融创计划”。该计划将汇聚全球高校、科研院所、医院等单位的科研智力资源与婴幼儿产业企业双向融合创新，切实推进“幼有善育”。

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