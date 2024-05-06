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无乐器的“乐队”！多地青年齐聚北京展演阿卡贝拉

2024年05月06日09:49 | 来源：人民网-教育频道
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第五届北京阿卡贝拉全国邀请展演活动在北京举行。北京市海淀区文化馆供图
第五届北京阿卡贝拉全国邀请展演活动在北京举行。北京市海淀区文化馆供图
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人民网北京5月6日电 （记者李依环）2024年五四青年节之际，第五届北京阿卡贝拉全国邀请展演活动在北京市海淀区举办。来自中央音乐学院、北京航空航天大学、中国科学技术大学、中国音乐学院等高校团队，以及来自澳门、广西、内蒙古、安徽、江苏等地的阿卡贝拉乐团，联袂献上一场富有青春活力的无伴奏合唱表演。

活动现场，北京信息科技大学比斯兔人声合唱团带来《我爱你中国》，中央音乐学院CAC阿卡贝拉人声社团带来《笑忘歌》，中国音乐学院Real Voice人声乐团带来《A Cappella in Acapulco》……各种丰富的形式，展示了表演者们对阿卡贝拉曲目的改编和演绎能力。展演最后，参与团队共同合唱青春之歌《强国有我》，以铿锵有力的歌喉，传递爱国情怀。

据悉，本次活动由北京市海淀区文化和旅游局主办，北京市海淀区文化馆承办，以“青春如歌 声动未来”为主题，旨在通过音乐展演活动，组织各地青年开展文化交流，展现青年一代对艺术的热爱以及创新创造活力。

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