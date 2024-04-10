人民网北京4月10日电 近日，新疆维吾尔自治区劳模工匠进校园活动启动仪式暨大国工匠进校园首场活动在克拉玛依职业技术学院正式启动。

活动由新疆维吾尔自治区总工会主办，采取“线上+线下”相结合的方式开展。首场活动邀请了2018年“大国工匠年度人物”、中国石油集团西部钻探公司高级技师谭文波和2023年“大国工匠年度人物”、特变电工股份有限公司新疆变压器厂特级技师张国云参加。两位大国工匠分享了自己坚守岗位、精益求精的奋斗历程，全院师生近距离接受“劳模精神”“劳动精神”“工匠精神”的洗礼。

值得一提的是，张国云不仅是克拉玛依职业技术学院99届供电专业的优秀毕业生，更是该学院建校68年来培养出的6万余名高素质技术技能型人才中的佼佼者。他用自己的实际行动，扎根边疆、服务新疆地方经济发展。

据介绍，新疆维吾尔自治区总工会及各级工会将陆续组织大国工匠、劳模工匠走进技工院校、职业学院进行宣讲，帮助学生加深了解劳动的价值和意义，点亮学子匠心梦，培养学生牢固树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的观念。（王鑫、实习生杨京晶）

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