人民网北京4月10日电 ”大千世界，色彩缤纷。我们去探寻，会发现最根本的只有红、绿、蓝三种原色。我们做‘原色教育’，就是要为每个孩子擦亮人生纯正的底色，让9年的浸润，成为其精彩明天的起点。“在9日举行的“让每个生命都出彩——张英校长原色教育办学实践研讨会”上，首都师大附中大兴南校区校长张英谈到。

据悉，作为北京市大兴区九年一贯制学校研究基地，近年来，首都师大附中大兴南校区深化一体化育人实践，开展跨学科一体化课程，从”原色“出发，形成了“基于‘原色’、聚焦新质、系统全域”的内涵发展体系。“担当奉献、守正务实、活力创新”是原色教育的精神文化内核。

教育学家、中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远在视频致辞中肯定了张英校长办学理念的思考与实践，并期望广大干部教师躬身践行教育家精神，贯彻落实“双减”政策，上好每一节课，教好每一名学生，为国家培养有创新思想、创新能力的一代新人。

北京市大兴区委常委、宣传部部长薄茹表示，广大干部教师要深刻领会党的二十大精神关于教育发展战略部署的核心要义和实践要求，立足大兴“三区一门户”的功能定位，牢记教育使命，厘清教育任务，遵循教育规律，忠诚履职尽责，实干担当，善作善成，为全面建设好宜居宜业新大兴、繁荣开放新国门，贡献教育人更大的力量。

“闪闪”剧场、书香校园、百米长卷、名人衢、功夫扇、山楂学堂……研讨会当天还设置了“原色”成果主题展览等环节，来自北京师范大学、首都师范大学、北京教育学院、北京市大兴区教师进修学校等单位的专家、一线教师及行业代表现场参会。（李依环、实习生闫一鸣）