原标题：学习中文，打开“新视界”

“学中文很难，但非常有趣。”在不丹从事导游工作的成索玛对记者说，她在来中国之前对这里的一切都充满好奇。

和成索玛一起的还有另外6名学员，他们都是第一次来到中国，正在北京华文学院参加为期64天的“中不中文培训研修班”。学员们期间还将赴山西、陕西、上海等地进行实地考察和文化交流，通过丰富多样的形式学习中国语言文化的精髓，感受不同地域的风土人情。

4月3日是研修班学员成索玛和吉多佳的生日。当天，老师们特意为二人准备了生日蛋糕和“长寿面”，当翻译讲出“长寿面”在中国对过生日的人来说寓意美好祝福时，成索玛眼眶湿润，用还不太流利的中文激动地说：“谢谢你们！我很开心快乐”。

尽管学习中文只有短短数天，学员们已经能简单介绍自己的中文名字和从事的职业。阳东颂是一名不丹媒体记者，课间休息时间，她指着墙上的一张画作，“这是天坛、糖葫芦、烤鸭”向记者讲述她的北京印象。“哪个动物园里有大熊猫？北京的樱花什么时候开？颐和园离学校有多远的路程？”这些都是学员们感兴趣的话题。

在“华文和乐雅——中华文化体验式教学中心”，学员们沉浸式体验了中华民族的服装服饰、汉字艺术、中华武术、民族音乐和陶瓷艺术。

4月3日，北京华文学院“中不中文培训研修班”的3名不丹学员身着汉服体验T台走秀。(中新网记者韩辉摄)

同样在北京华文学院学习中文的还有47名泰国政府公职人员。他们从去年9月开始培训，目前已经可以熟练运用中文交流。

4月3日，在北京华文学院学习的泰国学员在上书法课。(中新网记者韩辉 摄)

王俊飞是泰国曼谷的一名移民警察，由于工作原因经常和中国同行以及中国游客打交道，能会说中文对他来说至关重要。“在来培训之前，我不会说中文，现在不仅可以说，还可以写一些汉字。”王俊飞说着并向记者展示他刚刚在书法课上完成的作品。

“当然，我的中文能有这么大的进步，还要感谢同学的帮助。”谈到如何克服学习中文时的困难，王俊飞笑着说，“我们泰国同学之间现在都用中文交流，这给我创造了一个很好的语言学习环境。”王俊飞提到的同学叫王乐丹，她在泰国政府部门从事网络相关工作，参加培训之前已经达到汉语水平考试(HSK)3级水平。

4月3日，在北京华文学院参加中文学习班的泰国学员吴嘉莉正在练习书法。(中新网记者韩辉 摄)

在王俊飞看来，语言能力和沟通能力对移民警察来说非常重要，学好中文可以更好地服务中国游客。“泰国和中国互免签证以来，无论是在曼谷，还是普吉岛，越来越多中国游客到泰国旅游，而我的同事中只有一个人会说中文，回去之后，我也可以像他一样了。”王俊飞说。

据悉，为增强学员对中华语言文化的理解，北京华文学院针对不同文化背景学员，精心设计汉语课程，开设文化体验课和文化专题讲座。学员还将利用假期开展参观考察，实地了解中国的历史文脉和社会发展现状。（记者 韩辉）

(责编：李昉、郝孟佳)