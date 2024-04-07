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西安理工大学科研团队实现对斜程能见度精确测量

2024年04月07日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：西安理工大学科研团队实现对斜程能见度精确测量

记者近日从西安理工大学获悉，该校激光雷达科研团队在斜程能见度测量技术上取得突破。他们提出了一种激光雷达结合辐射传输模式的方法，突破了目前的斜程能见度测量技术瓶颈，实现了精确测量。相关成果刊发在《光学学报》杂志上。

针对大气散射辐射亮度测量的技术难题，该团队借助拉曼—米散射激光雷达的气溶胶精细探测技术、辐射传输模式的大气散射辐射亮度解析方法和大气散射辐射亮度校正的斜程能见度测量技术，实现了对斜程能见度的精确测量。

这一方法充分利用激光遥感的探测优势，以激光遥感进行大气气溶胶的高时空分辨率和高精度探测，提供实时的气溶胶光学、微物理和散射特性参量信息，同时结合平面平行辐射传输模式求解辐射传输方程，获得了大气散射辐射亮度路径分布的实际观测结果，从根本上突破了目前斜程能见度测量的技术瓶颈。

该成果利用激光雷达主动遥感技术，实现大气气溶胶和云光学、微物理和散射特性参量的廓线探测，并通过与大气辐射传输模式获得的大气散射辐射亮度的融合与校正，实现复杂大气条件下斜程能见度的精确测量。激光遥感技术与大气辐射传输模式的有效融合，为斜程能见度的精确测量提供了成熟的解决方案，研究成果可应用于航空、航天与军事等领域。

（记者史俊斌）

(责编：郝孟佳、李昉)

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