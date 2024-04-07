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叶培大：与光同行，烛照后学

2024年04月07日08:16 | 来源：光明日报
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叶培大 北京邮电大学供图

　　 如果用一个字来概括叶培大的一生，必是一个“光”字。光，既是他漫漫学术人生中的研究对象，也是他悠悠教师生涯透射的动人华彩。

　　 他是我国著名微波通信与光纤通信专家、中国科学院资深院士。他执着地“与光同行”，在科技前沿挺进一个又一个“无人区”，填补一项接一项空白，赢得了“新中国微波通信的领路人、新时代光纤通信的开拓者、中国信息高速公路的奠基人”等诸多美誉。

　　 他1959年成为我国首批硕士研究生导师，1984年成为我国首批博士研究生导师，几十年来培养了60位硕士生、66位博士生。

　　 2011年，96岁的叶培大驭光而去，永远告别了他热爱的讲台和实验室。北邮教授张民说：“先生走了，但他留下的事业已经枝繁叶茂。”

　　 叶培大一生追逐“光”，是引领、推动我国光通信事业跨越式发展的领军科学家。“回顾先生一个多甲子的科研历程，一连串‘第一’如星光闪烁，凸显了一位战略科学家的远见卓识、创新勇气。”张民细细梳理——

　　 研制出国内第一部采用杜黑特线路100千瓦大功率广播发射机；首次研制出国内微波波导校相器、分并路器、直接耦合滤波器等器件；率先在国内开展大气光通信研究，编写国内第一本光纤通信教材，开设第一期光纤通信培训班，组织第一次光纤通信国际学术会议；主持863计划中通信高技术研究课题的立项论证工作……

　　 从通信事业的踉跄跟跑，到5G通信技术领跑全球，叶培大对光纤通信的坚持终于开花结果，新一代信息技术成为我国七大战略性新兴产业之一。北邮前校长林金桐赞叹：“从无线电广播到微波通信再到光纤通信，从电台到电话再到网络，叶先生总是以战略眼光超前谋划探索通信事业发展。”

　　 叶培大一生努力成为“燃灯者”，是倾尽心血育英才、烛照后学的“大先生”。

　　 走进北邮教二楼一间不足15平方米的实验室，张民感慨万端。就是在这里，叶培大20多年风雨无阻，带着学生遨游科研海洋。无论是做系主任、院长还是名誉校长，一有时间，叶培大就会走进这斗室，和大家探讨研究进展，手把手指导解决科研难题……

　　 叶培大为师，始终凝心静气、勤谨求实。

　　 “先生常说，‘认认真真、严谨负责地做了一辈子教师，是我人生最大的幸福’。而拥有他这样的严师、明师，又何尝不是我们最大的幸福？！”张民动情地说。

　　 年届九旬时，这位名满天下的科学家仍坚持给学生上课，一站就是两个小时。

　　 2002年初春，88岁高龄的叶培大受了风寒，嗓子疼痛，但他不顾劝阻，坚持开讲光波导技术理论基础课。他说：“我在抗战的炮火中读过书，知道年轻人求学不易。作为教师，我没有任何偷懒的理由！身体这点不适，算什么困难？！”先生喑哑却执着的嗓音、温和却坚定的眼神，深深刻印在每一位学子心中。

　　 叶培大的老伴儿回忆，每次课前，先生一定会把讲课内容再认认真真过一遍，公式合不合适，逻辑清不清晰，科研成果引入恰不恰当……研究透了，“就把门关住，对着镜子快速讲一遍，谁也不能打扰”。

　　 叶培大认真勤奋，也要求学生勤勉求实。

　　 “先生常教导我们，青春光阴最宝贵，要用在有价值的地方，要有潜心求学的定力。但那时我们年轻，有些贪玩儿，他就用自己的方式督促我们。”张民回忆，叶先生常常周末“突袭”实验室，即使出差也会往实验室打电话。大家最怕一句话：“我昨天给实验室打电话了，没人接！”有一次周末，大家出游后回到实验室，赫然发现门上贴着一张字条：“我来实验室，锁着门。”看似平淡的几个字，让年轻学子的脸红到了脖子根……渐渐地，师门形成了勤谨求实的学风，晚上、周末、节假日，实验室里总是闪动着学子忙碌的身影。

　　 叶培大为师，立足国际视野、科技前沿。

　　 改革开放之初，叶培大想开设国际前沿的光纤通信课程，但没有一本现成的教材。他带着实验室的教师和助教，从外文资料、科技期刊中一点点摸索，与海外同行交流，设计课程、编写教材，搭建起光波导的基础理论课框架。

　　 多少年过去，张民对叶先生的这门课仍念念不忘：“全英文授课，行云流水，酣畅淋漓，娓娓道来国内外通信行业最优、最难、最新的发展。我们一下就明白了这门课的意义是什么。”

　　 每周的实验室组会，弟子们最是期待。叶培大把最前沿、最尖端的科研问题介绍给大家，并组织讨论。

　　 “先生经常将他做了大量批注的国外文献推荐给我们，并细细讲解他对技术走向的理解。”叶培大的博士生唐雄燕感念不已，“一有机会，先生就带我们参加学术会议，引荐我们与国内外专家学者交流。给国际期刊投稿时，无论是技术细节还是英文表述，先生都帮我细细打磨。”

　　 近30年过去，已成为中国联通研究院首席科学家的唐雄燕，仍珍藏着一份经先生打磨过的文章——博士毕业论文。泛黄的纸页上，蓝色、红色、绿色，各种颜色的批注工工整整，有的是公式补充，有的是思路拓展建议，有的是国外期刊的索引……“先生预见性地为我选择了光孤子通信这一崭新研究领域，从跟随到国际领先，我们没有辜负他的期待。”唐雄燕说。

　　 叶培大一直告诫学生：“一定要做走在科技前沿的学者，要特别注重国际交流合作。只有工作是国际水平的，培养出来的学生才是国际水平的；只有培养过程是面向世界的，所造就的人才才能走向世界。”

　　 “他总是站在整个通信事业的角度思考问题，视野很宽，所以他把人才培养布局在几个重点方面。”叶培大的女儿叶尔宁理解父亲的苦心，并期待着“他们的研究可以推动中国通信事业大发展”。

　　 叶培大为师，坚持尊重学生、甘为人梯。

　　 他将自己对教育的信念，转变成“时雨化之”的精神力量。“先生常教导我们，要尊重科学、尊重学生。教师，就必须给学生讲课，而给学生的每一堂课，都必须是高质量的。”张民回忆，先生常年坚持站着讲课，他说这样能让精神集中、思维活跃，保持最好状态。

　　 对年轻教师，叶培大常鼓励大家多上讲台。“我毕业后第一年就开课。不压担子培养不了人”。

　　 林金桐还记得，刚归国时，先生就要求自己上讲台：“我一开始给学生上科技英语，先生就把自己讲授的‘光导纤维’一章划出让我上。他说，大学老师必须通过专业的科研，不断把前沿知识传授给学生。这种指引，让我深深领悟了师者的价值。”

　　 “讲基础课，理论深、内容多、概念难，绝不能瞎对付。要多开动脑筋”“备课先学课，教师自己首先要刻苦钻研，非学到自己认为彻底清楚不可”“讲课不能拉拉杂杂，要注意精简扼要、逻辑清晰、表达流畅，让人乐意听”……孜孜不倦的教诲，学生们记下了，也在坚定地践行、传承。

　　 2015年，叶培大铜像在北邮校园揭幕。一代代学子在铜像前领略老校长的风范，默诵他写的自勉小诗：“老骥伏枥志千里，扶植新秀做人梯。但愿苍天宽时限，夕阳未必逊晨曦。”

　　 与光同行，光驻永恒。叶培大为光通信事业发展和人才培养奋斗一生，他活在每一位后学心中！

　　 （记者 刘博超）

(责编：李昉、郝孟佳)

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