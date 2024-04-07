原标题：多一次安全教育，多一份安全保障

孩子的安全牵动着每一个家庭的心。安全教育是学生教育中必不可少的一部分。3月25日是第29个全国中小学生安全教育日，教育部从当日起组织开展“全国中小学生安全教育周”主题活动。活动期间，有关预防溺水、防学生欺凌、网络安全、交通安全和消防安全的讲座、预演、课程等丰富活动在各个学校开启，以期增强广大中小学生的法治意识、安全防范意识，提高他们在突发安全事件面前的自救自护应变能力，让孩子们的学习、生活更有保障、更加美好。

安全教育抓住重要节点

什么是校园欺凌？身边容易忽略的校园欺凌有哪些？如何应对校园欺凌？在第29个全国中小学生安全教育日来临之时，山东省济南高新区海川中学特邀济南高新区心理健康教研员曲怀英给孩子们做了题为“对校园欺凌说不”的专题讲座。

在案例分析和情景化表演中，孩子们八人为一个小组，分析和讨论“在案件中作为被欺凌者应该怎么办”。在回答和展示环节，孩子们纷纷举手表达自己的看法。曲怀英一一点评，并提醒他们要时刻保持警惕，遇到侵害时要临危不乱、机警应对，并及时向家长、老师或警察求助。

在辽宁省朝阳市，朝阳市第四中学、朝阳显微外科医院、朝阳市红十字会联合开展“应急救护安全宣传进校园”活动。围绕救护概念、海姆立克急救法、烧伤烫伤急救等内容，朝阳显微外科医院医护志愿者为学生们进行了详细讲解，并就海姆立克急救法操作技能进行现场示范教学，手把手教学生们急救实操。

安全教育并不单在“教育周”才有。

“师生的生命安全始终是学校安全防范工作的重中之重，平时常在班会上讲，也会组织演练，包括防地震、防踩踏、防火灾等演练，每月进行一次。”海川中学学生发展部主任刘琦告诉记者。

“在安全教育周、全国中小学生安全教育日、全民国家安全教育日、全国防灾减灾日、安全生产月、全国消防宣传月等重要节点，我们都会广泛开展防火灾、防欺凌、防交通事故、防电信网络诈骗等方面的教育，定期开展安全演练，提高中小学生的安全防范意识和能力。”上海市金山区教育局安全和未成年人保护科科长聂荣鑫介绍，在教育局统筹下，各学校按照要求配备了公共安全体验教室，相关安全内容融入体验教室课程教学，安排了专任老师指导学生开展安全实训。

安全教育课程化

将安全意识的“种子”撒进学生心田，并非一日之功。一方面，学科教师需要树立安全教育意识，自觉在授课过程中渗透相关安全内容，让安全元素寓于学科教学；另一方面，需要建设系统化、体系化的安全教育课程，形成安全教育合力，共同促进安全教育目标的实现。

山东日照探索构建由地方课程、校本课程及主题教育构成的安全课程体系，配齐安全教育教研员和专兼职教师，上足安全教育课时，每周不少于一节课。同时实施“讲验演警赛”五位一体教学模式，即讲授、体验、演练、警示、比赛模式，增强了学生的学习体验。

在上海市金山区朱泾第二小学，公共安全教育被列入年度安排课程。学校注重学科融入，以语文、道德与法治、自然等学科为重点，挖掘教材蕴涵的公共安全教育结合点，结合教学内容，把握教育时机，适当融入公共安全教育内容。

朱泾第二小学相关负责人举例说明：在一年级安全教育计划中的“在学校”模块，有一项内容“当身体不舒服时”，相关内容可落实在一年级自然课讲人体器官的课程中。专题教育也是进行安全教育的重要手段。学校将《小学公共安全行为指南》及校本教材《安全百宝箱》纳入专题教育课表之中，利用午会课，结合区域、学校和学生的特点，两周一次定期进行公共安全专题教育。

公共安全教育能最大限度地预防安全事故发生、减少安全事件的伤害，区域安全课程的构建则为教师提供了明确的方向和有力的支撑，确保公共安全教育落地生根。

“我们组织专业团队对学校的课程设计与实施进行了全面评估，根据学校的具体需求，提供了详尽的分析报告，帮助学校明确自身的优势与不足，并为其改进与完善指明方向。”金山区教育学院教师、区公共安全教育教研员金丹介绍，评价特别关注学生的行为表现。在评价方法上，除了采用传统的自评、互评和教师评价外，还引入了家长评价。“通过家长的参与，我们期望在家校之间架起一座桥梁，共同提升学生的安全意识和技能”。

（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、郝孟佳)