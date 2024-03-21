培训现场。中国教育学会供图

人民网北京3月21日电 （记者李依环）为推动福建省福州市基础教育课堂教学改革，打造基础教育学科领军团队，近日，中国教育学会联合福建省福州市教育局开展教育专家培养项目集中培训。本次活动是继去年在北京开展启动会后的第二次集中培训。

据悉，此次培训内容分为科学与人文、方法与技术、实践与交流、主张与成果四大模块。70余位来自全国各地的教育专家为福州一线教师开展授课指导，每位学员配备3人导师团，共同交流教学主张和教育理念。

中国教育学会副会长、江苏省教育学会会长、中国教育学会“领航计划”福州项目组长朱卫国介绍了开展培训活动的初衷和意义。他指出，高质量发展推进教学改革，关键在教师。希望各位骨干教师大力弘扬教育家精神，在丰富的教书育人实践中形成自己的教学主张，努力成长为富有特色的教学名师、教育专家，以专家引领提升教师队伍整体素质，全面助力区域教育教学高质量发展。

根据课程安排，本次培训还组织了优秀典型学校访学交流。学员们按照学段分为五组，赴南京师范大学附属中学、南京师大附中树人学校、南京市拉萨路小学、南京市实验幼儿园和南京市鼓楼区特殊教育学校进行访学。通过参观校园、观摩学科课堂教学、参与交流研讨等，深入了解不同学段在教育教学方式中的创新探索。

据介绍，福建省福州市教育专家培养项目是《福州市闽都教育人才培养工程五年规划》中最高规格的教育人才培养项目。前期在福州具有正高级教师、特级教师及福建省学科带头人、名师等条件的教师中进行选拔，共有30位教师入选教育专家培养对象。通过中国教育学会组织进行为期三年的集中培养，帮助他们进一步凝练教育教学思想、提升教育教学创新能力，成长为具有鲜明教育思想、能够推动并引领区域基础教育改革发展的教育家型专家。

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