人民网北京3月21日电 （记者郝孟佳）记者21日从教育部获悉，全国教育辟谣平台当日正式上线。

据介绍，该平台是教育领域发现谣言、查证谣言、澄清谣言的权威渠道，将依托全国网络辟谣联动机制，与中国互联网联合辟谣平台、中央重点新闻网站和地方区域性辟谣平台、门户网站以及地方教育主管部门、高校等协同联动，构建对教育领域网络谣言“联动发现、联动查证、联动辟谣”的工作模式，积极助力营造教育领域清朗网络空间。

全国教育辟谣平台设立“五台一榜”，包括曝光台、回应台、提醒台、学习台、查证台和辟谣榜，对各类教育谣言及时辟谣、实时曝光。曝光台及时发布教育领域各类辟谣信息；回应台聚焦教育权威部门热点舆情回应信息；提醒台集纳预警提示信息，帮助公众精准识谣；学习台收录有关加强网络谣言治理的政策举措、新闻动态等；查证台以“校园安全”“校园管理”“教材课程”“考试招生”“学科专业”等关键词对谣言分类，方便公众查证；辟谣榜精选关注度高的教育辟谣信息，以图片或短视频形式进行月度、年度发布。

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