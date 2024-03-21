人民网北京3月21日电 （记者李依环）近日，中央和国家机关工委印发文件，学生司获评“中央和国家机关创建模范机关先进单位”称号，基教司保留“中央和国家机关创建模范机关标兵单位”称号。日前，教育部举行学生司“中央和国家机关创建模范机关先进单位”揭牌仪式暨座谈交流会。

教育部党组成员、副部长翁铁慧指出，学生司、基教司获得表彰，体现了工委对工作的肯定。她强调，要提高政治站位，走好第一方阵，做践行“两个维护”排头兵；扎实履职尽责，把稳主基调，谋好开局篇，围绕教育强国建设规划纲要这个“一号工程”持续攻关；强化严的纪律，深化全的要求、严的基调、治的理念，推动党建和业务工作开启新篇章，用优异成绩推动教育强国建设，喜迎新中国成立75周年。

教育部党组成员、副部长、直属机关党委书记王光彦强调，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，聚焦讲政治这个根本、对党忠诚作标杆，紧盯守纪律这个关键、风清气正作标杆，夯实负责任这个链条、勇于担当作标杆，突出有效率这个重点、狠抓落实作标杆，把组织实施教育强国建设规划纲要作为工作主线，推进党建和业务深度融合发展，为建设教育强国提供坚强保证。

会上，教育部基教司、学生司主要负责同志作了交流发言。教育部办公厅、人事司、机关党委负责同志，基教司领导班子成员，学生司党员干部参加。

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