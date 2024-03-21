人民网北京3月21日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，中国学生体育联合会（简称中国学体联）第九次会员代表大会20日在北京召开。

会议指出，中国中学生体育协会和中国大学生体育协会成立50年以来，大力发展全国性学生体育赛事活动，推动构建“面向人人”的竞赛体系。深入开展学生体育对外交流合作，展示中国学校体育发展成就，巩固提升中国在学生体育领域国际影响力、话语权，推动世界青少年交友交心、互学互鉴，为我国教育、体育事业作出了重要贡献。

会议要求，中国学体联要立足“两个大局”和“两个大计”，准确把握功能定位，全面贯彻落实教育强国建设规划纲要，推动学生体育竞赛和对外交流高质量发展，在建设教育、体育强国新征程上取得新成就，作出新贡献。要坚持政治建会、依法治会、专业强会、服务兴会，坚定不移推动学校体育高质量发展。

据介绍，中国中学生体育协会和中国大学生体育协会分别成立于1973年和1975年，都是教育部主管的全国性专业社团。为适应新时代学校体育高质量发展新形势新任务新要求，两个协会决定合并组成中国学体联。本次会议标志着中国学体联正式成立。

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