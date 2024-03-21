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大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动启动

2024年03月21日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月20日电  （邱超奕、石君汝）为强化高校毕业生等青年群体就业服务，20日，人力资源社会保障部启动“职引未来——2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动”，活动将持续至5月31日。

据悉，20日当天已首期推出102场特色服务活动，包括医疗卫生、先进制造、服务业等37场线下专场招聘会，还有多场跨区域巡回招聘会、线上专场招聘会、直播带岗活动、就业指导直播（录播）课等。

人力资源社会保障部有关负责人介绍，今年这项活动配套服务形式多样，将组织就业创业指导专家进校园、进企业、进园区，并组织毕业生开展实地观摩、职业体验、模拟实训等活动，提升毕业生求职就业能力；人才流动更加便捷，活动将在高校集中、毕业生数量多的城市及中西部欠发达地区开展跨区域巡回招聘会，发动外省份携用人单位组团参会，为当地毕业生“送岗位”；社会机构广泛参与，中智集团、国投人力等服务机构将全程参与活动，推出面向不同行业、区域的专场招聘以及就业指导服务。

《 人民日报 》（ 2024年03月21日 13 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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