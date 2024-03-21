本报记者 施 芳

前不久，在北京市西城区西什库小学的开学典礼上，来自北京青少年科技俱乐部的6位科学家给学生们的信件被一一展示；大屏幕上，中国科学院院士王乃彦通过视频连线的方式，回忆了自己60多年的科学研究工作，鼓励同学们要“好好学习，长大为祖国争光”。

“组织这个活动，能激发大家向上向善的力量，增强文化自信，培养学生的家国情怀和社会责任感。”西什库小学校长李京兰介绍。

1999年，经中国科学院院士王绶琯倡议，61名科学家联名发起成立北京青少年科技俱乐部，其中包括45位两院院士。25年来，先后有873位科学家担任北京青少年科技俱乐部的科研导师，吸引近6万名学生参加形式多样的科研实践活动。中国科学院院士周忠和说：“我们希望不仅传授科学知识，更重要的是教孩子们学会科学方法，感悟科学精神。”

“俱乐部是在很多科学家前辈的关怀和指导下逐步建立起来的。他们的示范作用有助于带动更多人参与到青少年科学教育中来，合力推动科技后备人才培养。”北京青少年科技俱乐部常务副主任黄力表示。

《 人民日报 》（ 2024年03月21日 06 版）

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