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给城市内涝“把脉开方”（科创正青春）

本报记者 高 炳文/图
2024年03月21日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　侯精明（左一）与研究生讨论VR城市洪涝逃生体验的演示情况。

　　暴雨突至，时常给不少城市带来内涝风险。治理内涝、提升城市排水防涝能力，既是事关民众财产安全的民生工程，也是事关建设宜居、韧性城市的发展工程。

　　“城市和人一样，也会‘生病’。我们努力做的，就是为城市内涝积水问题‘把准脉’‘开药方’。”西安理工大学水模拟及灾害管理团队负责人侯精明是一位“专治”水问题的“医生”——“城市出现内涝时，我们通过技术和设备，诊断出积水原因，再‘对症下药’。”

　　多年来，侯精明带领团队成员开展水灾害治理、海绵城市建设等方面的研究。他的愿望就是让城市不再“看海”。

　　求学欧洲

　　2008年，26岁的侯精明赴德国攻读博士学位。学习之余，侯精明时常去住处附近的广场散步。行走其间，侯精明一直琢磨着这里“灰绿结合”的设计理念。

　　“‘灰’，是疏管修堤式的人工建设；‘绿’，是植树种草式的拥抱自然。”侯精明说，每逢下雨天，广场建筑上的雨水流下来，可用作园林灌溉，也能流入人工湖，形成雨水循环系统。“这种新的城市设计理念，是我在留学生涯学到的重要一课。”

　　几年读博时光，侯精明潜心于水动力模拟、水灾害管理、城市水利等领域的研究，主攻“地表水动力模型”开发。2013年博士毕业时，模型已基本成型，但有一点仍需优化——运算速度有待提升。

　　“比如灾害预报，如果算得够快，提早1小时预警，那么社会的应对能力就有量级式的提升。”为了完善成果，侯精明再赴英国，完成了3年博士后研究。2016年，侯精明回国加入西安理工大学，他的目光投向了城市“看海”的问题。

　　“当时，我看到一些城市存在雨季内涝的现象，我想用所学知识，尽一份微薄之力。”侯精明说。

　　“闻雨则喜”

　　回国后，侯精明的科研重点仍是“城市水利”。经过多年研究，他的团队研发出智慧雨洪管理系统。

　　“我们依据气象预报进行积水预报，并根据降雨和积水的实时监测数据，实现预报预警、智慧调度。这其中，模型算法是技术核心。”侯精明介绍，“我们将分析数据及时提供给政府相关部门，从而更科学、有效地应对城市内涝灾害。”

　　常年与水打交道，侯精明和团队“闻雨则喜”——为了采集实验数据，每逢大雨来临，街上行人都往家里跑，科研团队成员却总是向外冲。

　　“典型暴雨不容易遇到，尤其是几场大暴雨，可能得等几年。”侯精明说，“为了检验智慧雨洪管理系统精度的可靠性，我们必须逆向而行、迎雨而上。”

　　有一年盛夏深夜，暴雨倾盆。侯精明的学生收到了老师的紧急通知：整装出发，采集数据！大家赶忙穿上雨衣、雨靴，拿上水尺，跑下楼集合出发。

　　风雨交加，团队成员开着车，直奔“海绵城市”试点区——陕西西咸新区沣西新城。“那时街上路灯还没装好，黑漆漆一片，天上还打着雷。”学生李东来说，“但我们心里最惦记的，还是数据测得够不够准。”

　　待暴雨退去，积水消散，大伙儿才收工，回到家已近凌晨3点。“在暴雨中工作当然辛苦，但采集到了主要积涝点的面积、深度、历时等一手数据，就是最好的回报。”侯精明笑言。

　　一晃数载，当年的本科生李东来现已博士毕业，侯精明的科研团队也壮大至30余人。近几年，通过自动监测等新技术，科研人员不用再冒雨去采集数据了。

　　“晴天时，我们用无人机，通过激光雷达就能采集地面相关数据。”侯精明介绍，大雨一来，提前布设的摄像头可以拍下积水图片，“系统会自动识别分析，算出水深、面积等多项数据”。

　　如今，凭靠洪涝灾害防控关键技术，侯精明团队的科研成果已经运用到陕西西咸新区、宁夏固原、山西长治等多个地区。“看着电脑上的模型转化成了实际的效应，大家都很有获得感，这就是科研工作的意义所在。”侯精明说。

　　“水的感受”

　　小寨是西安市核心商业区之一。走在这里，人来车往川流不息。“这里有个大型调蓄池。”侯精明指着不远处的地方说，“就在地下，比游泳池大得多。”

　　“小寨十字地势相对较低，像个‘大锅底’。”侯精明说，以前下暴雨，这里会出现局部积水，造成交通堵塞。后来，在这一片区海绵城市改造工程中，团队提供了技术支持。

　　“源头上，在周边小区建海绵设施，进行雨水调蓄；过程上，增设道路排水设施，优化管网改造；末端上，建设地下调蓄池。”侯精明说，“多管齐下，效果明显。现在，这里的积水问题已经基本得到解决。”

　　多年研究，侯精明对于城市内涝的成因及其解决对策有着自己的思考。“有时，在城市化进程中，人们没来得及考虑‘水的感受’。水发了‘脾气’，因为人们占了它的生存空间。”

　　“水要‘回家’，人要发展，咋办？”在侯精明看来，关键在于平衡的技巧、共存的智慧。“城市内涝只是一个方面，从更宏阔的视野来看，城市发展要关注水资源、水环境、水生态，进而更好地拥抱绿色理念、和谐共生。”侯精明说。

　　2019年，侯精明作为归国青年科技工作者代表，受邀在北京参加国庆观礼。在侯精明办公室的桌子上，一张他挥着国旗的照片放在最显眼的位置。“作为一名扎根西部的归国学者，我会继续努力，用所学的知识解决更多实际问题。”侯精明说。

　　谈及未来，侯精明说：“下一步，我们要继续做好城市内涝的精准预报预警。与此同时，团队计划引入人工智能、数字孪生等新技术，在洪涝灾害防控领域开展更深入的研究。”

(责编：李昉、李依环)

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