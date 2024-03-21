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为何关注校园遗产（看·世界遗产）

齐 欣
2024年03月21日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2012年夏季，厦门大学新闻传播学院的师生以“文化遗产视角下的厦门”为主题，分别对该校历史建筑群和厦门的“环岛路”“中山路”“第八菜市场”进行了遗产价值要素提取实践；同时，也依照遗产传播的特点规划了体验产品。图为中山路实践小组在现场展示她们的“遗产小道”规划成果。

　　世界遗产具有天然的“共同”属性。当今，世界遗产以传承、创新助力遗产地社会进步，更成为尊重世界文明多样性、促进文明交流互鉴、保持可持续发展“韧性”的动力与途径。

　　于是，遗产信息需要“触及”的视野、范围和“距离”也在不断交织延伸，这也重新定义了遗产传播的空间，促使我们在寻找路径、判断效果、提升社会影响力时，关注利益相关者应用遗产资源的特点与共性。

　　自2009年开始，我在厦门大学暑期课程中讲述《文化遗产传播》，寄望年轻一代以“世界遗产”视角去鸟瞰信息的“流动”与空间构成，辨析“生长”中的未来遗产并寻找价值阐释的评估方法。课堂上，没有谁来自于文化遗产专业领域，许多人甚至第一次静心思考这些名词。

　　那厦大有文化遗产吗？

　　“我们只有嘉庚建筑！”这是所有参与者的第一反应。

　　文物与文化遗产既有区别，也存在递进演化关联。2006年，与“鼓浪屿近代建筑群”一起，“集美学村和厦门大学早期建筑”列入第六批全国重点文物保护单位。10多年后，“鼓浪屿：历史国际社区”成为中国第52项世界遗产，“嘉庚建筑”也进入首批“中国20世纪建筑遗产”名录。

　　但是，公众关注文化和自然遗产的视角范围，远远超出了遗产专家眼中的“社区”和遗产地。遗产价值阐释的功能、方法，也对以往的科普、展陈、宣传范式提出了新挑战。基于厦大校园，同学们尝试以“传播”重构对遗产的理解：声音、美味如何成为新的阐释介质？厦大和鼓浪屿周边的环岛路、第八菜市场具有哪些值得关注的价值要素？这项课程一直延续到今天。走上工作岗位后，许多同学依然在自身的工作、生活环境中，关注可持续发展中的青年、“人与生物圈”中的公共参与、大运河上的体验线路、泉州中山路的百年变迁，还有“北京中轴线的钟楼钟声是如何复原的”。

　　2023年12月，“北京大学燕南园”历史地段景观保护与展示项目获评2023年亚太文化遗产保护优秀奖。师生们并未简单地将其理解为一项“施工”，而是在实施中凸显“人”的融入，吸引利益相关者共同参与。联合国教科文组织的评审专家高度赞扬了这一实践激励了师生、校友等社区成员重视集体记忆并以此有效保护了校园建筑。

　　我们为何不约而同地关注校园遗产？

　　在文化、自然遗产逐步成为社会生产资源过程中，“参与”从来不是保护的衍生或“副产品”，而是贯穿于遗产生命的始终，是遗产传播空间内的重要组成。有效的社会参与途径，应符合遗产传播“真实性、实践性、公共性”的特点与规律。“真实性”源于遗产价值和信息表达的双重要求；“实践性”强调参与途径能够好用、持续并通用；相比之下，实现“公共性”，更像是多方合作方能开启的一道“硬核”——世界遗产为我们日常生活提供的最动人之处，不是叠加重复了文物古迹、风景名胜的阐释、教育、欣赏、陶冶功效，而是更着眼于“全人类共同”视野和责任，弱化只为当下、局部和自我的诉求，以此丰富公共文化服务体系，凝聚社会共识，滋养个体、群体和团体的参与愿望与自豪感，从而在更大空间内，具备参与文明互鉴、推动共同尊敬自然、尊重多元文化的能力。

　　活态、活泼的校园遗产环境，更易于沟通校园社区，聚集不同领域的资源，激发师生的传授、参与热情；在此过程中，也能更准确地观察传播如何影响了“人”的社会需求与精神健康。此时的校园遗产，就成为实践和塑造利益相关者具备“真实性、实践性、公共性”本领的“近水楼台”。

(责编：李昉、李依环)

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