本报记者 李 洋

促进青少年健康成长、全面发展，是学校体育的重要目标。2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，指出学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作。此前，国家体育总局和教育部联合印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》，以系统性思路力促体教融合“一体化设计、一体化推进”。这两个文件对于解决青少年体质健康的难点、补齐人才全面发展的短板发挥了重要作用。

深化体教融合，有哪些问题需要解决，校园体育如何加强，后备人才培养体系如何搭建？近年来，重庆市围绕这些问题进行了探索，积累了经验。

强化校园体育

体育活动既要时间充足还要提升质量

上午9点半，重庆市万盛经济技术开发区中盛小学操场热闹起来，时长40分钟的体育大课间，孩子们除了跑步，还伴随着韵律感十足的音乐，跳起后坝狮舞。

据介绍，后坝狮舞是重庆市第三批市级非物质文化遗产，将后坝狮舞引入课间操，不仅激发了学生的运动兴趣，也让这一非遗项目得到传承。“近年来，我们不断丰富校园体育活动，着力培养学生的体育兴趣和运动技能，保证学生每天有不少于1.5小时的体育活动时间。”中盛小学党总支书记犹慧说，“‘小眼镜’‘小胖墩’明显变少了，孩子们变得更加乐观自信。”

在重庆谢家湾学校，除了开齐开足体育课，体育社团和学校联赛成为学校开展体育活动的重要抓手。“学校现有70多个体育社团，从棒球、击剑到乒乓球、国际象棋，几乎每名学生都能找到自己喜欢的运动项目和社团。”学校体育学科主任丁伟健介绍，社团活动丰富多彩，让学生充分感受到体育活动的魅力，养成主动锻炼的习惯。

随着体育氛围日益浓厚，校园联赛也逐渐形成规模。一二年级有长绳联赛、三年级有气排球联赛、四年级有棒球联赛、五年级有篮球联赛、六年级有足球联赛，加上持续两个月的校园体育节，校园体育呈现多姿多彩的生动景象。

充实师资队伍

想方设法吸引优秀退役运动员进校园

如何让孩子们的锻炼更加系统、科学？谢家湾学校的体育老师系统设计了1800余节体育课。丁伟健表示，体育老师每周都进行身体素质训练和学科教学研讨，以保障体育课高质量进行。

下午4点半，重庆市巴蜀中学，学生们正在热火朝天地进行体育锻炼。篮球场上，孩子们组队较量，打得有模有样；排球场上，孩子们隔网对决，一招一式颇有“专业范儿”……

近年来，巴蜀中学一手抓普及，一手抓提高，在提升学生综合素质、培养输送竞技体育人才方面取得显著成效。目前，巴蜀中学共有田径、女排、女篮、女足等8支运动队，为专业俱乐部和高校运动队输送了多名队员。

巴蜀中学体艺中心主任吴双介绍，学校想方设法吸引优秀退役运动员进入校园担任体育教师和教练员，让他们愿意来、留得住。“有5名老师是从省级专业队或省级职业俱乐部退役后进入学校工作，并且都承担学校运动队教练工作。同时，我们还聘请了4名专业教练员担任运动队的主管教练。”吴双说。

重庆市凤鸣山中学成立了凤翔俱乐部，与市、区体育局合作，组建射击、健美操、击剑等运动队。凤鸣山中学高一学生杨舒涵是学校射击队的一员，去年，她获得重庆市射击锦标赛乙组冠军。“我希望成为奥运冠军杨倩那样的射击运动员，在更大的赛场上取得更好的成绩。”杨舒涵说。

形成发展合力

鼓励引导社会力量开展校园体育活动

重庆市渝中区体校逐渐探索出“区队校办、市区共建、协同发展”的体教融合路径。目前，体校依托巴蜀中学、求精中学、大坪小学、石油路小学等13所中小学建立区级青少年体育专项训练基地，并与4所重点中学签订体教融合合作协议。

体校负责选拔学生运动员到各学校就读、训练，学校负责提供场地设施并保障学生运动员学习及食宿安全，实现优势互补。“依靠‘两条腿’走路，越来越多学训兼优的孩子脱颖而出。”渝中区体校校长冯孟育说，“这几年我们的招生人数增加了很多。”

随着社会体育俱乐部的不断发展，竞技体育人才培养渠道进一步拓宽。天才足球俱乐部创始人刘锐说，该俱乐部目前与重庆50多所中小学校建立了合作关系，“我们主要帮学校开设足球社团课、足球体育课，负责校队训练，引导更多学生接触足球、爱上足球。”

重庆市体育局青少处相关负责人表示，选拔培养后备力量是一项长期工程，需要不断整合优势资源，形成发展合力。体育部门将会同各方做好俱乐部的资质审核，并进行后期监督。

《 人民日报 》（ 2024年03月15日 14 版）

(责编：李昉、郝孟佳)