人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

重庆多措并举深化体教融合

促进青少年健康成长全面发展

本报记者 李 洋
2024年03月15日08:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　促进青少年健康成长、全面发展，是学校体育的重要目标。2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，指出学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作。此前，国家体育总局和教育部联合印发《关于深化体教融合  促进青少年健康发展的意见》，以系统性思路力促体教融合“一体化设计、一体化推进”。这两个文件对于解决青少年体质健康的难点、补齐人才全面发展的短板发挥了重要作用。

　　深化体教融合，有哪些问题需要解决，校园体育如何加强，后备人才培养体系如何搭建？近年来，重庆市围绕这些问题进行了探索，积累了经验。

　　强化校园体育

　　体育活动既要时间充足还要提升质量

　　上午9点半，重庆市万盛经济技术开发区中盛小学操场热闹起来，时长40分钟的体育大课间，孩子们除了跑步，还伴随着韵律感十足的音乐，跳起后坝狮舞。

　　据介绍，后坝狮舞是重庆市第三批市级非物质文化遗产，将后坝狮舞引入课间操，不仅激发了学生的运动兴趣，也让这一非遗项目得到传承。“近年来，我们不断丰富校园体育活动，着力培养学生的体育兴趣和运动技能，保证学生每天有不少于1.5小时的体育活动时间。”中盛小学党总支书记犹慧说，“‘小眼镜’‘小胖墩’明显变少了，孩子们变得更加乐观自信。”

　　在重庆谢家湾学校，除了开齐开足体育课，体育社团和学校联赛成为学校开展体育活动的重要抓手。“学校现有70多个体育社团，从棒球、击剑到乒乓球、国际象棋，几乎每名学生都能找到自己喜欢的运动项目和社团。”学校体育学科主任丁伟健介绍，社团活动丰富多彩，让学生充分感受到体育活动的魅力，养成主动锻炼的习惯。

　　随着体育氛围日益浓厚，校园联赛也逐渐形成规模。一二年级有长绳联赛、三年级有气排球联赛、四年级有棒球联赛、五年级有篮球联赛、六年级有足球联赛，加上持续两个月的校园体育节，校园体育呈现多姿多彩的生动景象。

　　充实师资队伍

　　想方设法吸引优秀退役运动员进校园

　　如何让孩子们的锻炼更加系统、科学？谢家湾学校的体育老师系统设计了1800余节体育课。丁伟健表示，体育老师每周都进行身体素质训练和学科教学研讨，以保障体育课高质量进行。

　　下午4点半，重庆市巴蜀中学，学生们正在热火朝天地进行体育锻炼。篮球场上，孩子们组队较量，打得有模有样；排球场上，孩子们隔网对决，一招一式颇有“专业范儿”……

　　近年来，巴蜀中学一手抓普及，一手抓提高，在提升学生综合素质、培养输送竞技体育人才方面取得显著成效。目前，巴蜀中学共有田径、女排、女篮、女足等8支运动队，为专业俱乐部和高校运动队输送了多名队员。

　　巴蜀中学体艺中心主任吴双介绍，学校想方设法吸引优秀退役运动员进入校园担任体育教师和教练员，让他们愿意来、留得住。“有5名老师是从省级专业队或省级职业俱乐部退役后进入学校工作，并且都承担学校运动队教练工作。同时，我们还聘请了4名专业教练员担任运动队的主管教练。”吴双说。

　　重庆市凤鸣山中学成立了凤翔俱乐部，与市、区体育局合作，组建射击、健美操、击剑等运动队。凤鸣山中学高一学生杨舒涵是学校射击队的一员，去年，她获得重庆市射击锦标赛乙组冠军。“我希望成为奥运冠军杨倩那样的射击运动员，在更大的赛场上取得更好的成绩。”杨舒涵说。

　　形成发展合力

　　鼓励引导社会力量开展校园体育活动

　　重庆市渝中区体校逐渐探索出“区队校办、市区共建、协同发展”的体教融合路径。目前，体校依托巴蜀中学、求精中学、大坪小学、石油路小学等13所中小学建立区级青少年体育专项训练基地，并与4所重点中学签订体教融合合作协议。

　　体校负责选拔学生运动员到各学校就读、训练，学校负责提供场地设施并保障学生运动员学习及食宿安全，实现优势互补。“依靠‘两条腿’走路，越来越多学训兼优的孩子脱颖而出。”渝中区体校校长冯孟育说，“这几年我们的招生人数增加了很多。”

　　随着社会体育俱乐部的不断发展，竞技体育人才培养渠道进一步拓宽。天才足球俱乐部创始人刘锐说，该俱乐部目前与重庆50多所中小学校建立了合作关系，“我们主要帮学校开设足球社团课、足球体育课，负责校队训练，引导更多学生接触足球、爱上足球。”

　　重庆市体育局青少处相关负责人表示，选拔培养后备力量是一项长期工程，需要不断整合优势资源，形成发展合力。体育部门将会同各方做好俱乐部的资质审核，并进行后期监督。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月15日 14 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部