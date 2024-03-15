原标题：成都纺专：学生成为研发“新主角”

成都纺专学生开展精密微波器件加工。受访者供图

在成都纺织高等专科学校（以下简称成都纺专）大功率无源微波器件联合研发中心内，一群机械设计专业的学生，正在与研发中心的科研团队共同探讨一项技术课题。

“老师，这个器件的安放位置准确吗？”“老师，请问检测不到信号的原因有哪些？”学生在教师的指导下深度参与器件研发，中国特色学徒制模式下的实习实训在这所学校已成常态。

近年来，成都纺专抓住中小企业技术创新灵活、快捷、高效的特点，以“产研并重、优势互补”为重点，采用“企业工作室+教师流动站+创新创业项目”的模式开展校企合作。学校与企业合作共建了大功率无源微波器件联合研发中心（以下简称联合研发中心），不仅实现教师和企业技术人员双向兼职、成果共享，而且研制出自主可控的大功率无源微波器件。

科教融汇培育技术人才

大功率无源微波器件是雷达、天线、电台、无线网络基站等设备上最基础、最重要的信号处理器件。长期以来，只有进口的大功率无源微波器件，才能达到高精尖通信设备的技术要求。摆脱这一器件的进口依赖，是众多科研院所技术攻关的重点。

2015年，成都纺专与企业在共建联合研发中心的基础上，通过校企科研团队开展大功率无源微波器件应用技术研究。他们完成了大功率超宽带合成器、大功率超宽带贴装电桥机型技术攻关，开发了100多个产品型号。这些产品已在多家科研院所和企事业单位中得到应用。

“科研成果一定要得到产业的检验与认证，高职院校要把科研论文写在产业最需要的地方。学生最大的就业优势在于所学技能与产业的契合。”成都纺专副校长、研发中心负责人宋超说。职业院校、企业和科研院所通过科教融汇，不仅创造出新技术、新产品，还培养了大批产业所需的高素质技术技能人才。

从研发到生产，学生不再是“路人甲”，而成为“新主角”。通过实习实践，学生不仅增强了对所学专业和相关行业的职业认同，还对未来的发展方向有了新感悟。“作为一名高职学生，我没想到自己所学的专业技能可以在国家通信领域发挥作用。我非常自豪！”成都纺专机械设计与制造专业2021级学生刘显万告诉记者。

校企合作提升学生技能

记者了解到，在校企合作中，成都纺专机械设计专业教师团队主要负责机械结构设计与机械结构的试制，企业的研发人员主要负责产品开发设计、信号分析检测和产品装调。企业技术先锋带领学生进行实习实训，专业教师对企业员工开展技术培训。双方优势互补，实现了“研究中心在学院”“生产企业在校园”。“现在，我有两个角色。一个是学校教师，一个是企业工程师。”在该企业兼职的工程师彭静这样介绍自己的“双重身份”。

在中国特色学徒制的基础上，成都纺专每年从相应专业中选拔出10余名学生进入联合研发中心接受专业培养、承担技术研发工作。在多样化的课堂中，学生熟练掌握了从产品机械结构设计、开发设计、信号检测到产品装调的全产业链技术技能。“产品开发完成后，企业会根据产品的销售情况，为参与中心岗位工作的学生发放补贴和奖励。学生毕业考核合格后，可以直接到该企业的研发中心工作。”企业导师薛发秋告诉记者。

通过多年实践，成都纺专探索出了一条“团队共生、平台共建、成果共育”的高职院校科研创新与服务产业之路。据介绍，接下来，成都纺专将继续以小项目撬动大产业，以学校为中心打造中试基地与培训中心；以企业为依托打造转化平台和实训基地，持续打造科教融汇、产教融合的新样板。

（陈 科 实习记者 李诏宇）

(责编：郝孟佳、李昉)