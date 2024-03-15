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河南将实施职业教育高地建设工程

2024年03月15日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：河南将实施职业教育高地建设工程

记者3月12日获悉，河南省教育工作会议近日顺利召开。会上，河南省教育厅党组书记、厅长毛杰表示，河南省计划实施职业教育高地建设工程，推进职业教育与产业紧密对接，推动制造大省向强省转变。

“过去一年，河南职业教育产教融合不断深化，组建20个市域产教联合体和37个行业产教融合共同体，产教融合型企业达到300家。在全国率先出台了职业教育校企合作管理意见。”毛杰说，一年来，河南坚持把高质量发展作为教育强省建设的重大任务，各级各类教育呈现出良好发展态势。

据了解，2023年河南省获国家级职业教育教学成果奖20项、全国职业院校技能大赛奖300项，创历史新高。“要坚持跳出教育看教育，围绕大局谋教育。”毛杰说，要清醒认识现代化河南建设对教育工作提出的新要求，努力构建与现代化河南建设相匹配的高质量教育体系。

记者了解到，未来，河南将组建一批市域产教联合体，增强职业教育与地方发展的黏合度；建设一批行业产教融合共同体，增强行业需求与教育供给的匹配度。同时，河南省还将实施新一轮省级高职“双高工程”和职业学校办学条件达标工程，打造一批区域公共实践中心、工匠实验室。

“建设国家创新高地，打造重要人才中心，都离不开大批高层次创新型人才。”毛杰介绍，今年，河南还将实施高层次人才培养能力提升工程，贯通拔尖人才选拔培养体系，为高质量建设现代化河南提供有力支撑。

 （记者张毅力）

(责编：郝孟佳、李昉)

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