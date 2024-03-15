原标题：常州机电职业技术学院：打造地方校企合作新典范

常州机电职业技术学院师生实训现场。受访者供图

近日，江苏省常州科教城召开“锻造新质生产力 创新之核勇担当”——“万亿之城再出发”动员大会。会上，常州机电职业技术学院获科技成果贡献奖、高校教学成果奖、高校科技创新奖、高校就业工作奖、高校产教融合奖、高校引育人才奖等荣誉。

近年来，常州机电职业技术学院通过政行校企共建人工智能产业学院，在人才培养模式改革、高水平师资队伍建设等方面取得了新突破。

常州机电职业技术学院党委委员、副校长刘贤锋告诉记者，近3年来，学生获得多项国家级奖项，如2022年第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛金奖、2022年金砖国家职业技能大赛一等奖等。同时，学校还持续为行业龙头企业输送优秀人才，为区域产业发展提供人才支撑。

职业教育应如何面向国家和地方需求，赋能传统产业转型升级？常州机电职业技术学院给出了他们的答卷。“近年来，学校提出‘做强最契合产业的职业教育’新思路，聚焦职业教育运行与质量保障机制建设，关注‘提高培养质量、提优双师素质’的核心任务，创新‘双向耦合、师生共长’产业学院建设新模式，致力成为区域校企合作新典范。”刘贤锋说。

例如，为提升学生的创新力和就业质量，常州机电职业技术学院人工智能产业学院科研团队在承接企业委托开发智能大棚管理系统项目时，引导学生深度参与相关工作，既提升了智能大棚信息采集效率和精准性，又实现了人才培养。据了解，3年来，常州机电职业技术学院人工智能产业学院每年向企业输送高素质技术技能人才600余名，完成教科研、学生创新创业等项目32项。

常州机电职业技术学院产教部部长刘刚介绍，学校推动“政府政策激励+行业资源对接+办学主体责任+企业外部活力”协同模式，构建了“资金共投、方案共制、教学共施、资源共建、师资共融、成果共享、风险共担”的运行机制。学校还践行“工程师进课堂、专任教师进企业”双向交流机制。多名企业工程师入驻产业学院，教学任务承担比例达50.6%。

同时，学校对接头部企业，每年安排20%的校内专任教师进入头部企业跟岗实践。“过去，基础理论课程和专业技术课程的教学任务都由本校教师承担。现在，专业技术课程的教师由企业工程师担任。这让学生更加熟悉一线生产情况，有效提升自身实践能力。”刘刚说。

近年来，常州机电职业技术学院围绕“做让企业最放心的职业教育”宗旨，结合推进国家“双高”建设目标，在加速打造核心专业群、动态调整专业技术课程的基础上，成立了“树人书记工作室”，实施“教师+学生”双示范工程等。这些工作都取得了显著成效。

北京华晟经世信息技术股份有限公司驻校负责人王福章认为，产业学院源于产业、服务产业。在常州机电职业技术学院的新办学模式下，企业工程师既参与学校课程设置，又参与对学生技能的评估，学校老师也会带领学生深入企业开展科研工作。这种转变突破了传统的教学模式，不仅培养了懂企业的学生，还培养出掌握前沿技术的师资队伍，有效破解科研与教学脱节的难题。

（实习记者 李诏宇 通讯员 孙嘉隆 汤慧芹）

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