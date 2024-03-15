原标题：天津产教融合有了发展路线图

在天津职业大学与一汽大众共建的众育英才联合培养示范基地，教师正在指导学生进行实训操作。受访单位供图

“在校期间，我学习过智能网联汽车技术，毕业后顺利进入中汽数据有限公司的智联网联部工作。2022年，我所在的部门独立出来，成立了中汽智联技术有限公司。我也有幸成为公司第一批员工。”近日，天津职业大学汽车工程学院2019届毕业生王敏对科技日报记者说，在公司与母校的合作中，他发挥了促进作用。这让他十分自豪。

今年毕业季，天津职业大学涌现出不少像王敏这样具有丰富实践经验的学子。他们成为企业招聘时的抢手人才。近年来，天津职业大学与中国汽车技术研究中心有限公司共建天津职业大学智能网联汽车协同创新中心，通过产教融合夯实新型汽车人才培养的教学环境、实训内容和支撑硬件，使汽车领域的新技术、新工艺、新标准第一时间进学校，提升了技能人才的培养质效。

产教融合是职业教育的基本办学模式，也是经济社会发展和人才培养的现实要求。近日，全国首部有关职业教育产教融合的地方性法规《天津市职业教育产教融合促进条例》（以下简称《条例》）正式实施，为进一步提高全国职业教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级贡献了“天津模式”。

让职业教育与产业建设同频共振

天津大学教育学院副院长、国家职业教育产教融合发展智库主任潘海生牵头起草了《条例》。他告诉记者：“产教融合、校企合作是我国职业教育的本质特征。”

潘海生介绍，当前，学界对职业教育产教融合内涵的界定主要围绕三个层面展开。职业教育产教融合在宏观层面指产业系统和教育系统的融合，在中观层面指职业院校与行业企业的合作，在微观层面指生产与教学的结合。

在天津职业技术师范大学职业教育学院院长米靖看来，要想办好职业教育，在宏观层面，产业界和教育界需要形成有效联动与良性互动，建成行之有效的职业教育产教融合体制机制；在中观层面，职业院校和企业在人才培养、技术研发、就业创业等方面需要开展充分合作；在微观层面，产业界和教育界的元素、资源要实现优势联结，并在专业建设、课程开发、技术服务等多方面开展具体合作。

潘海生表示，现阶段，推动职业教育产教融合的新元素正在不断涌现。职业教育产教融合不再停留在理念和思想上，更多转化为制度和实际行动。

米靖告诉记者，在多年实践探索过程中，天津积累了大量产教融合、校企合作的优质经验和特色做法，这为天津市出台全国首部有关职业教育产教融合的地方性法规奠定了坚实基础。而《条例》也为推动天津市职业教育发展提供了法治支撑。

2005年，天津成为全国首个国家职业教育改革创新试验区，随后又成为全国唯一的国家职业教育改革创新示范区和国家现代职业教育改革创新示范区。在此基础上，天津分别于2021年和2023年与教育部共同发布《关于深化产教城融合 打造新时代职业教育创新发展标杆的意见》《关于探索现代职业教育体系建设改革新模式的实施方案》。潘海生介绍，这些政策和《条例》共同为天津市职业教育指明方向，即在先行先试、示范发展的过程中，全面强化职业教育对国家发展战略和区域经济社会发展的服务作用，实现职业教育与经济社会同步规划、与产业建设同步实施、与技术发展同步升级。

“通过分工协作，天津市建立了多元主体共办职业教育的良好格局。”米靖表示，这赋予了行业企业充足的职业教育办学权利，有助于调动相关主体积极性，为产教融合纵深化提供良好的结构性支撑。

为其他城市职教工作提供经验

“校企共建的实训基地，既是学校实训车间，也是企业的科研小试场所。”天津职业大学生物与环境工程学院副院长郭湘立说，学生在此能全程参与设备的设计研发和组装测试，相当于参与了多学科交叉培养。校企合作，让学生实践经验和实操能力得到全面提升。

在学院与天津奥展化工科技有限公司共建的智慧化工生产性实训基地里，企业把一部分石化类生产设备带到校园，并开设了《化工装备实训课》。通过创建“校企融合”资源共建模式，天津职业大学将企业生产车间引入校园，构建出“育训结合”实践教学体系，实现了教育链与产业链、人才链、创新链的有机衔接。

类似的案例在天津的职业院校中数不胜数。截至目前，天津市以产教融合、校企合作为依托，累计成立31个职教集团，全国示范性职教集团培育单位增至6个；培育产教融合型企业193家，2家入选国家产教融合企业名单。天津多所职业院校与包括华为、西门子在内的4000余家企业开展深度合作。潘海生表示，《条例》能够进一步促进职业教育与产业融合，提高职业教育质量。

《条例》的出台正在为区域职业教育产教融合勾勒发展路线图。米靖表示，《条例》对产教融合的推进和实施路径、保障和评价机制作出了权威、专业、细致的规定，为天津市职业教育产教融合提供了精准化的指导，也为全国其他城市提供了可借鉴的经验。首先，通过制定《条例》，天津市明确了职业教育与产业融合的目标、任务和措施，为职业院校与企业合作提供了法律保障。这将推动职业院校深入了解产业发展趋势，以此调整专业设置和教学内容，培养更符合市场需求的人才。其次，《条例》的实施将提升职业教育的质量和水平。通过与企业合作，职业院校可以引入更多实践资源和先进技术，企业也可以获得人才支持和技术创新灵感。最后，通过促进职业教育与产业融合，天津市将培养更多符合地方产业发展的高素质人才，为经济社会发展提供保障。

潘海生表示，《条例》还围绕产教融合提出了具体的促进措施和保障机制，注重加强监督管理。这将推动职业教育产教融合的健康发展。

作为全国首部有关职业教育产教融合的地方性法规的诞生地，天津通过自身的探索和创新，为其他城市提供可复制的范本与经验。如今，天津职业教育已由校企单一合作转向深度融合，实现了院校与企业对接、专业与产业对接、课程与实践对接。天津率先探索和构建的职业教育国际品牌——鲁班工坊，正在精准对接共建国家的产业需求，有效推进产教同行。

（记者 陈 曦）

(责编：郝孟佳、李昉)