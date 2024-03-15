原标题：四部门部署学校食品安全工作 开展食堂全覆盖监督检查

市场监管总局、教育部、公安部、国家卫健委日前联合印发《关于切实加强2024年春季学校食品安全工作的通知》，要求对学校食堂、校外供餐单位开展全覆盖监督检查，深入排查校园食品安全风险隐患，保障广大师生饮食安全。

通知强调，要督促学校严格落实校长（园长）负责制，建立健全食品安全管理制度和工作职责，制定《食品安全风险管控清单》，严格落实“日管控、周排查、月调度”制度要求，定期组织开展食品安全隐患排查和鼠（虫）害消杀，重点检查“三防”、加工场所等设施设备是否完善，清查库存食品，清理变质、过期等食品和食品原料等，并自查整改到位。

通知要求，要组织对学校食堂、校外供餐单位开展全覆盖监督检查，督促学校食堂及其承包经营企业、校外供餐单位严格执行食品、食品添加剂和食品相关产品进货查验记录制度，组织开展餐饮具清洗消毒整治，加大对大宗食品及原料监督抽检力度。对抽检不合格的，依法依规开展核查处置，并公开相关信息。此外，还要规范学校食堂承包经营行为，严格约束转包、分包行为，及时公示中标企业。建立考核、评价和退出机制，重点清查不履行合同（协议）约定、违反食品安全法律法规等行为的承包经营企业。（记者陈海波）

(责编：李昉、郝孟佳)