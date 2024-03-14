康 俐

第二届全球大学生虚拟策展大赛云端颁奖典礼

“美术博物馆虚拟策展人才培训”项目授课现场

知名科技杂志《连线》创始主编凯文·凯利（Kevin Kelly），在其新书《5000天后的世界》中预测，5000天后将出现一个虚拟世界，其中一切都与AI相关，可以想象成一个增加了时间维度的3D世界。

目前，我们正处在技术变革的重要阶段，人工智能的广泛运用正深刻改变着人们的生活、工作方式。

从当前展览形式的变化即可管中窥豹。过去，展览通常发生在展厅空间，实物作品或悬挂于墙上，或立放于展厅一角。随着数字艺术兴起，科技赋予艺术作品更加丰富的表现形态。比如由法国VR/AR内容品牌Excurio与美国哈佛大学吉萨项目考古团队共同打造的展览“消失的法老”，继法国巴黎首展后，在中国上海、成都等地推出。与其称之为“展览”，不如将其描述为“虚拟影像体验”更为贴切。观众穿戴虚拟头显设备，进入一个仅几百平方米的空间，经过45分钟观看就完成了精彩的埃及金字塔之旅。据统计，该展目前已接待观众近10万人次，体现了新的展览形态正在被广泛接受，且具有其独特的优势。

同样，教育领域也在悄然发生变化。无论授课形式、辅助教学工具，抑或是师生交流模式，已然转变。虚拟仿真技术已经从助力教学，逐渐变成了一门独立的课程。

在当前科技变革、产业更新的机遇中，教育数字化是具有重要意义的尝试。中央美术学院在教育数字化方面一直走在前列，虚拟策展实验项目、博物馆美育课程虚拟实验项目分别于2020年和2023年获评国家级虚拟仿真实验教学一流课程。以这两个项目为建设基础，中央美术学院联合十几所艺术高校和机构，共同搭建了国家级产学研平台——美术博物馆虚拟策展与美育课程虚拟教研室。

该平台更像是一个多重资源交叠的中心，在不受时空限制的虚拟空间里，融合成“云端公共社区”，激活互联状态下全球策展行业的交流，也从技术应用的角度反过来启发当代策展计划、策展方式、团队组建、合作方式等展览组成要素。

中国美术家协会主席范迪安认为此平台主要有三方面特点：首先，可及时汇聚全国乃至全球在展览策划方面的最新成果和史料，既有图文，又能进行数据归类，为分析全球展览策划动向提供支持；其次，这些汇聚起来的海量信息资料，有助于进行展览策划相关的教学研究；最后，该平台能够为培养新型策展人才提供激活思维的空间。

自2022年起，中央美术学院主办“全国大学生虚拟策展大赛”，意在鼓励大学生将人文艺术、前沿技术与美育传播有机结合，通过还原度高、操作性强的虚拟策展平台，提出优质方案，将成果推向大众，延伸社会美育的多重可能性。

通过两届大赛的举办，目前，大赛参赛人数已达3000余人，覆盖近400所高校，得到十几所艺术机构支持，举办10余场学术讲座，积累虚拟展览案例近2000个。其中，非艺术类专业背景学生占参赛总人数10%，体现了大赛对青年一代的吸引力。

除了赛事拓展，虚拟展览培训项目也紧随其后。此前，国家艺术基金2023年度艺术人才培训资助项目“美术博物馆虚拟策展人才培训”在中央美术学院举办。来自全国各美术馆、博物馆的30位在职人员参加了培训。在为期3个月的理论授课、实践调研和结课成果汇报中，授课老师与学员们不断尝试以前瞻的、思辨的视角，对虚拟技术介入美术馆、博物馆展开多维思考。

试想一下，在不久的将来，观众可以通过互联网进入虚拟展览，“拿起”高精度的文物数字“替身”，甚至“解剖”青铜器，点击一段视频解读内部铭文或放大每一处纹饰图案；在同一个展厅里，多位观众或在线上互动交流，或在线上听考古专家解读文物。这样的线上文物虚拟展，将成为实体博物馆内容的有效补充，不仅是单向提高观展体验，而且是一次多维的文化交流活动。

数字媒介的出现，改变了大众的感官形式。当媒介发展成为我们身体部位的延伸时，媒介就变成了人的“肌肤”，成为环境。新的技术必然带动全新的感官体验和需求，虚拟策展正是数字时代的策展新方式。一个互联的、多维的、交叉层叠的“虚拟空间”延伸出无限重构的可能，势必影响传播、沟通和交流方式。

“云端交流”大大增强了信息传播的广度和深度，也拓宽了人们的参与度。立足当下，笔者认为虚拟展览至少需要满足三方面特征：不同群体的社群交流平台、强交互的体验观看方式和多维度的知识获取渠道。

虚拟策展融合时代技术、策展学科与人文艺术，必将在未来迭代出更为丰富的展览形态。

（作者单位：中央美术学院）

（本文配图由作者提供）

(责编：李昉、郝孟佳)