新华社香港3月12日电 （记者黄茜恬）浙江大学向香港科技大学赠送“中国历代绘画大系”仪式12日在香港科技大学举行。

仪式上，“中国历代绘画大系”项目专家向现场嘉宾介绍有关情况。由浙江大学、浙江省文物局编纂出版的“中国历代绘画大系”是国家级重大文化工程。该工程共收录海内外263家文博机构的纸、绢（含帛、绫）、麻等材质的中国绘画藏品12405件（套）。其中国内藏品9155件（套）、国外藏品3250件（套），涵盖了绝大部分传世的国宝级绘画珍品。项目编纂出版《先秦汉唐画全集》《宋画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》，共计62卷232册。这是迄今为止同类出版物中精品佳作收录最全、出版规模最大的中国绘画图像文献。

在浙江省委常委、宣传部部长赵承和香港科技大学署理校长郭毅可等嘉宾的共同见证下，浙江大学党委副书记朱慧向香港科技大学副校长汪扬赠书。

据主办方介绍，作为浙江与香港人文交流、高校合作的见证，此次“中国历代绘画大系”赠书活动不仅为香港科技大学师生与香港民众进一步深入了解中国古代历史、中华文化与艺术提供一个“美”的窗口，进一步增进香港青年对中华文化的认同感，也将推动浙江与香港艺术和科学领域的交流与合作持续走深走实。

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