近日，江西理工大学组织开展了以“做大国工匠育强国人才，让中国‘磁选’走向世界”为主题的开学第一课。

讲台上，首届国家卓越工程师获得者、江西理工大学1977级选矿专业校友熊大和围绕SLon立环脉动高梯度磁选机的研制，讲述了他的追梦历程。40余载，熊大和怀揣梦想、攻坚克难，将工程科技成果写在祖国大地上，把高梯度磁选机做到全世界最好，让“中国制造”走向世界。

“一次次现场试验、一份份密密麻麻的实验数据、一张张数据图……”讲台下，江西理工大学资源与环境工程学院260余名师生全神贯注地听着熊大和潜心科研，勇于创新，成长为电磁选矿领域中的技术能手、科研专家的故事。

熊大和还向师生们讲述了钻研磁选技术及研发高梯度磁选机中遇到的诸多问题，以及他克服困难的经历，并借此强调了机械化生产的重要性。

“如何解决科研难题？”“超导磁选机未来走向如何？”江西理工大学师生与熊大和积极互动，从大国工匠的故事中探索科研方向、寻找人生答案。

谈及科研，熊大和认为，科研是以前人的工作为基础，进而找到创新点的过程。他激励同学们发扬吃苦耐劳精神，加强实践、深入一线，在解决实际问题中寻找科研答案；找准自己的科研“山头”，勇于探索、积极攀登，做创新路上不停歇的领跑者。

“熊大和博士刻苦钻研的精神令我十分敬佩。我将更加专心科研，争取早日实现矿业强国的远大抱负，为选矿事业贡献自己的力量。”江西理工大学矿物加工工程2022级硕士研究生段奕龙说。

“新学期能听到这样别具一格的开学第一课，令我受益良多。我从熊大和博士身上学习到严谨认真的工作态度，体会到一丝不苟的科学精神，更加明白在科研中要努力寻求创新点和突破点，多尝试多实践。”江西理工大学矿物加工工程211班曾玲说。

江西理工大学资源与环境工程学院党委书记陈明说：“这是非常有意义的开学第一课，熊大和博士与师生分享他的科研历程与人生感悟，让我们看到了科研人怀揣梦想、勇攀高峰的精神。这对我们来说是一笔宝贵的精神财富。”

江西理工大学党委副书记罗仙平说，高梯度磁选机的研制过程，实际上也是中国磁选机不断走向世界的历程。熊大和将生产与科研紧密结合、在困难面前吃苦耐劳、团结一切力量进行科研的精神值得我们学习。他的求学与科研历程，也激励着同学们深入钻研、发展矿业类专业，为保障国家能源资源安全、全面建设社会主义现代化国家作出贡献。（魏依晨 魏小兰 张祖泰）

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