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浙江省中学生英才计划扩面提质

2024年03月13日08:38 | 来源：科技日报
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“我们希望通过这项计划，让一批学生提早接触科研，在实验过程中体会科研的艰辛与乐趣，从而立志仰望星空，甚至成为世界顶尖的科学家。”谈及多年来担任浙江省中学生英才计划学科导师的体会，浙江大学物理系教授、博士生导师方明虎说。

近日，浙江省中学生英才计划扩面提质工作交流研讨活动在杭州举行。记者了解到，2024年，浙江省中学生英才计划将面向省内141所普通高中进行遴选，涉及浙江省11个地市的78个县市区。相较以往，该计划在参与单位、学生数量以及区域范围等方面均有显著提升。

增加英才储备数量

2013年起，中国科协、教育部共同开展中学生科技创新后备人才培养计划（以下简称中学生英才计划），旨在面向自然科学基础学科领域，选拔一批品学兼优、学有余力的高中生走进大学，在科学家指导下，参加为期一年的科学研究和相关实践，提高学生创新能力。

中学生英才计划首年在15个省市、19所高校进行试点。其中，浙江省是首批试点省份，浙江大学为首批试点高校。

“2018年的冬天，经过激烈的笔试和面试，我加入了中学生英才计划化学学科大家庭，师从浙江大学化学系研究员何巧红。”高中毕业于杭州第二中学的陈逸晗介绍。参与计划期间，她完成了人生中首个研究课题《活性炭基纳米颗粒滤膜的制备及其吸附——过滤性能研究》。将普通的活性炭制备成具有良好生活污水处理性能的薄膜，这让她很有成就感。

截至目前，浙江省中学生英才计划共有11批次437名高中生参与，近400人次的一线科研人员加入。统计数据显示，2013年至2021年，浙江省中学生英才计划培养的279名学生，84%进入985、211高校。这些学生本科阶段所学专业，多数与各自参与中学生英才计划期间选择的学科领域相关。

浙江省科协党组成员、副主席陆锦介绍，该计划进一步加强对学生科学精神、科研实践能力、国际视野等综合素质的培养，建立导师、培养单位、优秀学生的激励机制，稳步扩大培养覆盖面和受益面。

记者从浙江省科协了解到，2024年，来自浙江大学、西湖大学、温州医科大学、浙江清华长三角研究院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等7家单位的83名导师参加该计划，预计选出400多名高中生，培养学科包括数学、物理、化学、生物、计算机、工程技术。

提升人才综合素养

不与高考挂钩，坚持兴趣导向，是中学生英才计划的显著特征。

“我参与中学生英才计划期间从事的研究，源于对某次数学学科竞赛一道压轴题的思考。”浙江省中学生英才计划2020级数学学科学员张小宇说，自己研究的成果可能微不足道，但重要的是，在研究过程中，找到了解决该学科重大未解之谜的信心。

在方明虎看来，对于参与中学生英才计划的学生，要注重培养其兴趣与耐心，为其提供足够的科研条件和机会。由于学生参与计划有一定期限，与之建立长期联系也很重要。

“功利驱动跟兴趣驱动是两回事。”研讨活动中，杭州外国语学校党委书记、校长王华琪以人工智能公司OpenAI几番发布大模型为例，表达了“迫切需要培养一些有志趣的孩子”这一观点。

同时，王华琪也指出，培养人才不能急功近利。提供更加丰富、立体的课程体系，有助于让孩子们发现自己的长处。

陆锦介绍，多年来，浙江省中学生英才计划在开展过程中，为学员定制前沿科普报告，帮助学生深入了解基础学科发展；组织学员参与世界顶尖科学家论坛等高层次学术活动，开阔科学视野；协助条件成熟的城市实施青少年科创后备人才培养工作，持续完善基础学科后备人才发现、培养的工作机制。

陆锦表示，浙江省中学生英才计划将更加注重对学生科学精神、科研实践能力、国际视野等素质的培养，搭建英才计划高校导师与中学科技教师、学会专家的多方合作平台，推动政府、家庭、学校、社会协同，为青少年提供更为广阔的成长发展空间。（洪恒飞 方佳佳 江耘）

(责编：李依环、郝孟佳)

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